Mueren el director de la Policía de El Salvador y ocho personas más en un accidente de helicóptero

By MARCOS ALEMÁN Tuesday, September 10, 2024 1:12AM











El director de la Policía Nacional de El Salvador, Mauricio Arriaza, saluda durante la ceremonia de lanzamiento de la nueva patrulla fronteriza en la frontera con Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

SAN SALVADOR -- Las autoridades identificaron y rescataron el lunes los nueve cuerpos del director general de la Policía Nacional Civil salvadoreña, oficiales de alto rango y un cabo que se transportaban junto a un acusado de defraudación en un helicóptero de esa fuerza que se estrelló en el oriente del país. La policía confirmó la muerte de su director general, comisionado Mauricio Arriaza Chicas; el subdirector de Áreas Especializadas Operativas, comisionado Douglas Omar García Funes; el subdirector de Investigaciones, comisionado Rómulo Romero Torres, y un cabo de la Unidad Táctica Especializada Policial. También fallecieron los dos pilotos y el comunicador institucional. La fuerza armada identificó además a uno de los fallecidos como el exgerente de la cooperativa de ahorro y crédito COSAVI, Manuel Coto, un prófugo de la justicia que fue capturado en Honduras y entregado a las autoridades salvadoreñas. El helicóptero UH-1H cayó la noche del domingo en una zona rural en la jurisdicción de Pasaquina, en el departamento de La Unión, a unos 240 kilómetros al oriente de la capital salvadoreña. Arriaza Chicas y los oficiales de la policía habían viajado hasta la frontera donde las autoridades hondureñas les entregaron a Coto, que estaba prófugo de la justicia por su implicación en un desfalco de más de 35 millones de dólares. El presidente Nayib Bukele, declaró tres días de duelo nacional por la muerte por los tres altos mandos policiales, un cabo de la policía, tres efectivos de la fuerza aérea y un periodista que trabajaba para el gobierno. Bukele publicó, en su cuenta de X, antes Twitter, el decreto ejecutivo para declarar duelo nacional desde este lunes hasta el miércoles 11 de septiembre. En el decreto, el mandatario reconoce a Arriaza Chicas por su "notable liderazgo en favor de la nación de cara a los desafíos que, en materia de seguridad pública, nuestro país enfrenta". El presidente también expresó sus condolencias y aseguró que el hecho será investigado. "Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional", dijo el mandatario en su cuenta de X. "El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo. No fue cualquier director de los que ha tenido la policía; fue el director de la policía del Plan Control Territorial, del Régimen de Excepción y de la guerra contra las pandillas", agregó Bukele. The Associated Press preguntó a un especialista en temas de seguridad si la muerte de Arriaza Chicas impactaría negativamente en la guerra contra las pandillas, a las que el gobierno asegura casi ha eliminado. "No necesariamente. En El Salvador se tiene mucha gente experimentada, comisionados (de la policía) que podrían suplir al fallecido director, hay personas muy capacitadas", manifestó Luis Contreras, consultor en seguridad ciudadana y especialista en defensas tácticas policiales. Contreras sostuvo que las pandillas ya no tienen capacidad de reacción y señaló que "el crimen no se elimina, sino que se neutraliza y la neutralización que ha logrado el gobierno de El Salvador contra las pandillas ha sido casi de un 90%". Además, señaló que el plan de seguridad para combatir a las pandillas, no sólo es implementado por la policía sino que involucra a diferentes instituciones. En 2015 El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En 2023 el país cerró con 214 homicidios, entre ellos 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares. Desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022 las fuerzas de seguridad han capturado a 81.420 presuntos pandilleros a los que responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. La mayoría de ellos está en prisión sin haber sido sentenciados y el mismo gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar en este tiempo a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas. Bajo el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días. El Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años. Bukele también ordenó que las banderas ondeen a media asta por la muerte de director general de la policía, a quien describió como un "héroe nacional". "Todas las banderas, en todo el territorio nacional, así como en nuestras embajadas y consulados, ondearán a media asta por tres días en honor al Director de la Policía Nacional Civil", anunció Bukele en X. En tanto, los cuerpos de las víctimas eran trasladados hacia la capital en una caravana custodiada por patrullas de la policía.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.