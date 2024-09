Un multimillonario regresa a la Tierra tras la primera caminata espacial privada

By MARCIA DUNN Monday, September 16, 2024 1:12AM











Esta imagen tomada de un video de SpaceX muestra el inicio del primer paseo espacial privado dirigido por el multimillonario tecnológico Jared Isaacman el 12 de septiembre de 2024. (SpaceX via AP)

CABO CAÑAVERAL, Florida -- Un multimillonario que hizo una caminata espacial regresó el domingo a la Tierra con el resto de su tripulación, tras un viaje de cinco días que les llevó más alto de lo que nadie ha viajado desde los astronautas de la NASA que llegaron a la Luna. La cápsula de SpaceX cayó antes del amanecer en las aguas del Golfo de México cerca de Dry Tortugas, Florida, con el empresario tecnológico Jared Isaacman, dos ingenieras de SpaceX y un expiloto de Thunderbird de la Fuerza Aérea estadounidense. La tripulación realizó la primera caminata espacial privada a una órbita de casi 740 kilómetros (460 millas) sobre la Tierra, más alto de lo que están la Estación Espacial Internacional y el telescopio espacial Hubble. Su nave alcanzó una altitud máxima de 1.408 kilómetros (875 millas) tras el despegue del martes. Isaacman se convirtió apenas en la 264ta persona que realizaba una caminata espacial desde que lo hizo la Unión Soviética en 1965, y la ingeniera de SpaceX Sarah Gillis fue la 265ta. Hasta ahora, sólo astronautas profesionales habían hecho paseos espaciales. "Hemos completado la misión", dijo por radio Isaacman mientras la cápsula flotaba en el agua a la espera de que llegara el equipo de recuperación. En cuestión de una hora, los cuatro estaban fuera de su nave y alzaban el puño en gesto de alegría al subir a la cubierta del barco. Durante la salida comercial del jueves, la cápsula de la nave Dragon apenas estuvo abierta media hora. Isaacman salió solo hasta la cintura para probar brevemente el nuevo traje espacial de SpaceX, seguido por Gillis, que salió hasta la rodilla mientras flexionaba brazos y piernas durante varios minutos. Gillis, una violinista con formación clásica, también había hecho antes una actuación en órbita. La caminata espacial duró menos de dos horas, considerablemente menos que las de la EEI. La mayor parte de ese tiempo se dedicó a despresurizar toda la cápsula y después a restaurar el aire en cabina. También Anna Menon, de Space X, y Scott "Kidd" Poteet, que permanecieron sujetos a sus asientos, llevaban trajes espaciales. SpaceX considera el breve ejercicio como un punto de partida para probar la tecnología de trajes espaciales de cara a misiones futuras más largas a Marte. Era el segundo viaje de Isaacman con SpaceX, y le quedan dos más dentro del programa de exploración espacial que ha financiado, llamado Polaris, por la estrella que señala el norte. En 2021 pagó una suma no revelada por su primer viaje espacial, que también incluía a ganadores de un concurso y una sobreviviente de cáncer pediátrico, y recaudó 250 millones de dólares para el Hospital Infantil de Investigación St. Jude. En la misión recién completada Polaris Dawn, el fundador y director general de la compañía de procesamiento de pagos con tarjeta Shift4 compartió los costes con SpaceX. Isaacman no ha revelado cuánto dinero ha dedicado. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios de Ciencia y Educación del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.