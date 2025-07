Mundial de Clubes: asientos vacíos, calor extremo, retrasos por mal clima y Chelsea campeón

Lionel Messi del Inter Miami avanza con el balón ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final del Mundial de Clubes, 29 de junio de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) kabc

Un Mundial de Clubes ampliado, marcado por tribunas vacías, precios de entradas reducidos, calor abrasador, partidos retrasados por el clima y superficies de juego criticadas, terminó con la inesperada consagración de Chelsea, el cuarto mejor equipo de la Liga Premier. Entre las lecciones duraderas estuvo la decisión de la FIFA de reducir drásticamente los costos de las entradas a medida que se acercaban algunos horarios de inicio, lo que podría influir en las decisiones de los aficionados que piensan asistir al Mundial masculino del próximo año. La FIFA bajó el costo de la semifinal Chelsea-Fluminense en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey, de $473.90 a $13.40 dólares, y luego redujo la final Chelsea-Paris Saint-Germain de $330 a $199.60. El Mundial ampliado a 48 naciones el año entrante tendrá 104 partidos, y es probable que muchos se disputen en las tardes de los días laborables. La FIFA no ha dicho si utilizará precios dinámicos y se negó a comentar sobre los descuentos. Los 63 partidos del Mundial de Clubes atrajeron a 2.49 millones de personas, aproximadamente el 62% de la capacidad registrada. La FIFA se negó a revelar la capacidad máxima de los estadios del torneo, centrándose en las entradas vendidas en lugar de los aproximadamente 1.5 millones de asientos vacíos. Tampoco abordó los recortes de precios. Al evaluar el torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo defendió: "Ya es la competencia de clubes más exitosa del mundo". Jürgen Klopp, ex técnico de Liverpool, fue menos entusiasta al decir al periódico alemán Welt am Sonntag que era "la peor idea jamás implementada en el fútbol" debido a las exigencias sobre los jugadores como resultado de una temporada extendida. El PSG jugó su partido competitivo número 65 y el Chelsea el 64 desde que comenzaron a mediados de agosto. Cada equipo tendrá de 33 a 35 días de descanso antes de sus estrenos para la la temporada 2025-26. "Tengo la sensación de que esta competencia se volverá tan importante o incluso más importante que la Liga de Campeones", expresó el técnico de Chelsea, Enzo Maresca, a sus jugadores Maresca calificó el calor como peligroso. El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kova, dijo que el césped en el MetLife, sede de la final del Mundial del próximo año, era tan corto que "se asemeja más un green de golf, así que puedes hacer putt aquí". Juego global La FIFA quería que el Mundial de Clubes ayudara a hacer crecer el deporte a nivel mundial y destacara a los equipos fuera de las ligas más populares de Europa. Los equipos brasileños sobresalieron, con los cuatro participantes avanzando a la fase de eliminación directo. Botafogo produjo una de las sorpresas del torneo al vencer al PSG en la fase de grupos, mientras que Fluminense alcanzó las semifinales. Monterrey de México logró acceder a la ronda de octavos, pero los argentinos Boca Juniors y River Plate no sobrevivieron la etapa de grupos. "Creo que el fútbol brasileño ha recuperado la credibilidad con fuerza", destacó Renato Gaúcho, el técnico de Fluminense. También sacó pecho por el trabajo de los estrategas brasileño en un momento en la que la selección nacional tiene al italiano Carlo Ancelotti al mando: "Deberíamos valorar más a los entrenadores brasileños. No tengo nada en contra de los extranjeros. Hay espacio para todos, pero mucha gente solo habla de los extranjeros y presta poca atención a los brasileños". El Al Hilal de Arabia Saudí avanzó a los cuartos de final y eliminó al City. Lionel Messi llevó al Inter Miami a los octavos de final, incluyendo la primera victoria competitiva de un conjunto de la MLS contra un europeo cuando las Garzas vencieron al Porto en la fase de grupos. El Auckland City de Nueva Zelanda perdió 10-0 ante el Bayern, pero cerró su actuación con un empate 1-1 contra Boca. Bienestar de los jugadores Para los mejores futbolistas, el Mundial de Clubes significa tres años consecutivos de torneos de verano, después del Campeonato Europeo y la Copa América el año pasado y el Mundial para selecciones nacionales en 2026. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que el impacto del nuevo torneo podría no conocerse hasta la mitad de la próxima temporada. "Estamos agotados y el Mundial de Clubes nos ha destrozado. Es la primera vez en nuestras vidas que pasa esto", dijo Guardiola. "Quizás en noviembre, diciembre o enero sea un desastre. Ya veremos cuando volvamos". Jamal Musiala, astro del Bayern Múnich y Alemania, probablemente estará varios meses fuera de acción después de sufrir una fractura de peroné y un tobillo dislocado en la derrota de su equipo en cuartos de final ante el PSG. Calor sofocante La temperatura superó los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) en muchos partidos, con una humedad que hacía sentir más de 38 C (100 F). "La verdad que el calor es increíble. Jugar a esa temperatura es muy peligroso", manifestó Enzo Fernández, volante argentino de Chelsea. Seis partidos se retrasaron por el clima durante un total de ocho horas y 29 minutos, lo que plantea preguntas sobre si Estados Unidos es un sitio ideal para el Mundial del próximo año en un momento de calentamiento global. Apenas cuatro de las 11 sedes del Mundial en Estados Unidos tienen techos, incluyendo una que no está controlada por temperatura. "Los jugadores han jugado en estas condiciones antes, pero creo que no lo hace fácil y no lo hace tan agradable, seguro", dijo Gareth Bale, el ex capitán de Gales y que fue comentarista de DAZN. "No hay una forma real de evitarlo". En el Mundial de 1994 en Estados Unidos, sólo siete de 52 partidos comenzaron en horario nocturno local para transmitir los partidos durante las noches para la televisión europea. Campeones ausentes Aunque la FIFA promocionó el torneo como una competencia de los mejores equipos del mundo, no incluyó a los campeones actuales de Inglaterra (Liverpool), España (Barcelona), Italia (Napoli) y Portugal (Sporting Lisboa) entre los 12 clubes europeos del elenco de 32 participantes. El Inter Miami de Lionel Messi recibió una invitación a pesar de que nunca ha ganado el título de la MLS. Una cuestión de calidad Messi produjo momentos de magia, pero un cuadro de gastroenteritis aguda limitó la participación de Kylian Mbappé. Aunque varios partidos en la fase de grupos, en particular, fueron competitivos, apenas unos pocos encuentros serán recordados por momentos icónicos. Pequeña audiencia televisiva en Estados Unidos El servicio de streaming DAZN compró los derechos mundiales y sublicenció 24 de los 63 partidos a TNT Sports, que promedió 418,000 espectadores para los primeros 23 partidos con relatores en inglés en TNT, TBS y truTV. Los 17 partidos sublicenciados a TelevisaUnivision con relatores en español promediaron 551,000. En comparación, las redes de NBC promediaron 510,000 espectadores por ventana de partido para la Premier en 2024-25, la temporada regular de MLB (béisbol) está promediando 1.84 billones este año en Fox y 1.74 millones en la cadena de cable ESPN. La NFL promedió 17.5 millones durante la temporada regular de 2024. DAZN aún no ha publicado cifras, pero dice que lo hará durante la semana.

