México anuncia reforzamiento de controles ante reclamo de EEUU por plaga del gusano barrenador

Wednesday, April 30, 2025 1:49AM











ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el miércoles 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que México está reforzando los controles para evitar la propagación del gusano barrenador en el ganado bovino, lo que ha generado nuevas fricciones con Estados Unidos. Así reaccionó Sheinbaum a las afirmaciones que realizó el pasado sábado la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, quien advirtió en una carta dirigida a su par mexicano que Washington podría restringir de nuevo la entrada del ganado mexicano si no se atienden los reclamos por la plaga. Estados Unidos restringió los envíos de ganado mexicano a fines de noviembre tras la detección de la plaga y levantó la medida en febrero luego de que se activaron los protocolos para evaluar a los animales antes de su ingreso al país. En la misiva, que difundió en su cuenta de X, antes Twitter, Rollins cuestionó que México ha limitado a seis días a la semana los vuelos de fumigación contra la plaga y ha adoptado "aranceles aduaneros onerosos" a las piezas de los aviones de la empresa que se encarga de reducir la población del gusano barrenador. El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. El parásito entra en la piel de los animales ocasionando graves daños y lesiones que pueden ser mortales. La Secretaría de Salud de México emitió este mes un aviso epidemiológico después que el 17 de abril se confirmó el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en una mujer de 77 años que vive en el estado sureño de Chiapas. "Se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México, pero que ahora estamos reforzando desde la frontera sur para evitar la propagación en todo el país", dijo Sheinbaum el lunes en su conferencia matutina. Sin hacer menciones específicas, la mandataria reclamó que se use a "México como piñata" y como parte de una "campaña en forma negativa" y planteó que "hay cosas que tienen razón, de colaboración, de coordinación, y otras que consideramos que son excesos". Horas después, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó en su cuenta de X que tuvo una conversación con Rollins y que se abordaron "satisfactoriamente" las medidas para seguir trabajando juntos en la contención y erradicación del gusano barrenador del ganado, pero no dio detalles. En los últimos meses han escalado las tensiones entre Estados Unidos y México luego de que el presidente Donald Trump decidió imponer aranceles del 25% al acero y aluminio y productos automotrices no cubiertos por el tratado comercial que tienen México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC). La administración de Sheinbaum ha logrado avances en las negociaciones ya que Washington decidió excluir a México de una batería de aranceles que se aprobaron para decenas de países y que luego se pausaron por 90 días. En medio de las negociaciones, Trump amenazó este mes con aplicar aranceles y sanciones a México si no enviaba las cuotas de agua que debe a Texas, en cumplimiento de un tratado de 1944 que gestiona el reparto del agua de tres cuencas fronterizas cuya ejecución se ha complicado por las fuertes sequías. Asimismo, el Departamento de Comercio estadounidense anunció a mediados de mes que a partir del 14 julio se impondrá un arancel del 20,91% a la mayoría de las importaciones de tomate mexicano.

