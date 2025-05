Nave espacial caerá a la Tierra medio siglo después de su fallido lanzamiento a Venus

By MARCIA DUNN Sunday, May 4, 2025 1:22AM











Foto entregada por la investigadora Jane Greaves que muestra al planeta Venus, visto desde la nave espacial japonesa Akatsuki en mayo del 2016. (J. Greaves/Cardiff University/JAXA via AP)

CABO CAÑAVERAL, Florida -- Una nave espacial de la era soviética que debía aterrizar en Venus en la década de 1970 regresará pronto a la Tierra cayendo desde el cielo de manera descontrolada, posiblemente en las dos primeras semanas de mayo. Según los expertos, es demasiado pronto para saber dónde caerá la masa de metal de media tonelada o cuánto de ella sobrevivirá el reingreso. El científico holandés Marco Langbroek predice que la nave espacial fallida reingresará alrededor del 10 de mayo. Estima que se estrellará a 242 km/h (150 mph), si permanece intacta. "Aunque no está exento de riesgos, no deberíamos preocuparnos demasiado", dijo Langbroek en un correo electrónico. El objeto es relativamente pequeño e incluso si no se desintegra, "el riesgo es similar al de la caída aleatoria de un meteorito, varios de los cuales ocurren cada año. Tienes más riesgo de ser alcanzado por un rayo en tu vida", expresó. Agregó que la posibilidad de que la nave espacial realmente golpee a alguien o algo es pequeña. "Pero no se puede excluir completamente". La Unión Soviética lanzó la nave espacial conocida como Kosmos 482 en 1972, una de una serie de misiones a Venus. Pero nunca salió de la órbita terrestre debido a un mal funcionamiento del cohete. La mayor parte cayó en menos de una década. Pero Langbroek y otros creen que la cápsula de aterrizaje en sí, un objeto esférico de aproximadamente 1 metro (3 pies) de diámetro, ha estado orbitando el mundo en una órbita altamente elíptica durante los últimos 53 años, descendiendo gradualmente en altitud. Es bastante posible que la nave espacial de casi 500 kilogramos (más de 1.000 libras) sobreviva al reingreso. Fue construida para soportar un descenso a través de la atmósfera densa en dióxido de carbono de Venus, dijo Langbroek de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Los expertos dudan que el sistema de paracaídas funcione después de tantos años. El escudo térmico también podría estar comprometido después de tanto tiempo en órbita. Jonathan McDowell, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, señaló en un correo electrónico que sería mejor si el escudo térmico fallara, lo que haría que la nave se quemara durante su inmersión a través de la atmósfera. Pero si el escudo térmico se mantiene, "reingresará intacto y tendrás un objeto de metal de media tonelada cayendo del cielo". La nave espacial podría reingresar en cualquier lugar entre 51,7 grados de latitud norte y sur, o tan al norte como Londres y Edmonton en Alberta, Canadá, casi hasta el Cabo de Hornos en América del Sur. Pero dado que la mayor parte del planeta es agua, "las probabilidades son buenas de que termine en algún océano", dijo Langbroek. ___ The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.