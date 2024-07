NBA firma nuevo contrato de derechos de medios por 11 años con Disney, NBC y Amazon

ARCHIVO - El logo de la NBA aparece en el balón oficial previo a un partido de baloncesto el 1 de febrero de 2014, en Nueva York. (AP Foto/Jason DeCrow) kabc

La NBA firmó un acuerdo por 11 años en materia de derechos de medios con Disney, NBC y Amazon Prime Video el miércoles, después de informar que no había aceptado la propuesta de Warner Bros. Discovery por $1.8 billones de dólares por año para continuar su larga relación con la liga. Los acuerdos por derechos de medios fueron aprobados por la Junta de Gobernadores de la liga la semana pasada y le otorgarán cerca de $76 billones de dólares a la NBA en esos 11 años. WBD tenía cinco días para igualar una parte de esos acuerdos y dijo que estaba ejerciendo sus derechos para hacerlo, pero su oferta no fue considerada por la NBA como una verdadera opción equitativa. Ello significa que la temporada 2024-25 será la última para TNT después de un periodo de cuatro décadas. Pero poco después de que la NBA anunció su decisión, WBD advirtió que tomaría las "medidas apropiadas" e insistió en que la liga tiene que aceptar su oferta. "Las oportunidades digitales con Amazon se alinean perfectamente con el interés global en la NBA", dijo el comisionado Adam Silver en un comunicado. "Y la enorme base de suscriptores de Prime Video ampliará drásticamente nuestra capacidad de llegar a nuestros aficionados de formas innovadoras". Turner Sports enfáticamente estuvo en desacuerdo con la medida de la NBA y consideró que la liga "malinterpretó gravemente nuestros derechos contractuales". "Hemos igualado la oferta de Amazon, ya que tenemos el derecho contractual de hacerlo, y no creemos que la NBA pueda rechazarla", dijo TNT Sports en un comunicado. "Al hacerlo, están rechazando a los muchos aficionados que continúan mostrando su apoyo inquebrantable a nuestra cobertura de primer nivel, entregada a través del alcance combinado total de las plataformas de distribución de WBD... Tomaremos las medidas apropiadas". TNT indicó que sigue esperando con ansias la próxima temporada, "incluido nuestro icónico 'Inside the NBA'". Según el nuevo acuerdo, Amazon Prime Video transmitirá partidos los viernes por la noche, encuentros selectos los sábados por la tarde y dobles carteleras los jueves por la noche que comenzarán después de la conclusión del calendario de "Thursday Night Football" de Prime Video. Prime Video también se hará cargo del paquete NBA League Pass de WBD. "La propuesta más reciente de Warner Bros. Discovery no coincidía con los términos de la oferta de Amazon Prime Video y, por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo a largo plazo con Amazon", dijo la liga el miércoles. El nuevo paquete en Amazon también incluye al menos un partido del Black Friday y los cuartos de final, semifinales y partido de campeonato del torneo de temporada de la liga, la Copa NBA. ESPN y ABC mantendrán el paquete principal de la liga, que incluye las Finales de la NBA. ABC ha llevado la final desde 2003.

