Netanyahu se muestra a favor de la idea de Trump de reubicar a los palestinos fuera de Gaza

By MATTHEW LEE y NATALIE MELZER Monday, February 17, 2025 1:04AM











Marco Rubio y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dan la mano durante una conferencia de prensa en Jerusalén, Israel, el domingo 16 de febrero de 2025. AP Foto/Ohad Zwigenberg,Pool

JERUSALÉN -- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó el domingo que avanzaba con la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar a la población palestina fuera de Gaza, calificándo la medida como "el único plan viable para facilitar un futuro distinto" para la región. Netanyahu discutió el plan con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien inició su gira por Oriente Medio con un respaldo absoluto a los objetivos de guerra de Israel en la Franja de Gaza, afirmando que Hamás "debe ser erradicado". Estas declaraciones plantean dudas adicionales en torno al frágil cese del fuego en momentos en que aún no se ha dado inicio a las negociaciones sobre la segunda etapa del cese del fuego. En su próximas escalas, en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, es probable que Rubio enfrente nueva oposición de líderes árabes sobre la propuesta de Trump, la cual incluye reconstruir el territorio bajo propiedad estadounidense. Netanyahu ha afirmado que toda emigración de Gaza debería ser "voluntaria", pero grupos defensores de los derechos humanos y otros detractores aseguran que el plan es coercitivo, debido a la extensa destrucción del territorio. Netanyahu dijo que Trump y él tienen una "estrategia común" para el futuro de Gaza. Replicando las declaraciones de Trump, afirmó que "se abrirán las puertas del infierno" si Hamás no libera a las decenas de rehenes que permanecen en su poder después de ser secuestrados durante su ataque del 7 de octubre de 2023, el cual desencadenó una guerra de 16 meses. Sus comentarios se produjeron dos semanas antes de que finalice la primera fase del alto el fuego. La segunda fase, en la que Hamás debe liberar a decenas de rehenes a cambio de más prisioneros palestinos, una tregua duradera y la retirada de las fuerzas israelíes, aún no se ha negociado. El enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, declaro a Fox News que "sin lugar a dudas la fase dos tendrá lugar" y que el domingo sostuvo conversaciones "muy productivas" con Netanyahu y funcionarios de Egipto y Qatar -los cuales actúan como mediadores- para continuar con las negociaciones esta semana. También mencionó que entre los rehenes a liberarse se incluye a 19 soldados israelíes y "creemos que todos ellos están con vida". La oficina de Netanyahu informó que el gabinete de seguridad de Israel se reunirá el lunes para discutir la segunda fase. En otra muestra de unidad, el Ministerio de Defensa de Israel dio a conocer que recibió un envío de municiones MK-84 de 900 kilogramos (2,000 libras) procedente de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden detuvo un envío de este tipo de bombas el año pasado debido a preocupaciones sobre las bajas civiles en Gaza. Reanudar la guerra podría condenar a los rehenes Esta semana se cumplen 500 días de guerra. Netanyahu ha dejado entrever que está dispuesto a reanudar los combates después de la fase actual del alto el fuego, aunque esto podría significar una sentencia de muerte para los rehenes restantes. Rubio dijo que es imposible pensar en la paz mientras Hamás "siga siendo una fuerza que puede gobernar o una fuerza que puede administrar o una fuerza que puede amenazar mediante el uso de la violencia", añadiendo: "Debe ser erradicado". A pesar de sufrir bajas significativas, Hamás reafirmó su control sobre Gaza cuando se estableció el alto el fuego el mes pasado. Netanyahu le ha ofrecido a Hamás la oportunidad de rendirse y enviar a sus principales líderes al exilio. Hamás ha rechazado tal escenario e insiste en un gobierno palestino. El portavoz Abdul Latif al-Qanou dijo a The Associated Press que el grupo aceptará un gobierno de unidad palestina o un comité tecnocrático para administrar a Gaza. Netanyahu giró instrucciones a los negociadores para que viajen el lunes a El Cairo para discutir a fondo la implementación de la primera fase del alto el fuego, a medida que continúan los problemas sobre la distribución de materiales para los albergues. Mientras tanto, el ejército Israelí informó que el domingo llevó a cabo un ataque aéreo contra personas que se acercaron a sus fuerzas en el sur de Gaza. El Ministerio del Interior de Gaza, controlado por Hamás, dijo que en el bombardeo murieron tres de sus policías que custodiaban la entrada de camiones de ayuda cerca de Rafah, en la frontera con Egipto. "Si alguien tiene un mejor plan, está genial" En una entrevista de radio la semana pasada, Rubio indicó que la propuesta de Trump tenía como uno de sus objetivos presionar a los Estados árabes para que presentaran su propio plan de postguerra que fuera aceptable para Israel. También pareció sugerir que los países árabes envíen soldados para combatir a Hamás. "Si los países árabes tienen un mejor plan, entonces eso sería genial", dijo Rubio el jueves en el "Clay and Buck Show". Pero "Hamás tiene armas", agregó. "Alguien tiene que confrontar a esos tipos. No van a ser los soldados estadounidenses. Y si los países de la región no pueden resolver esa parte, entonces Israel tendrá que hacerlo". Rubio no tenía programado reunirse con palestinos durante su viaje por Oriente Medio. Los árabes tienen opciones limitadas Para los líderes árabes, facilitar la expulsión a gran escala de palestinos de Gaza o combatir a los militantes palestinos a nombre de Israel son escenarios de pesadilla que desatarían fuertes críticas dentro de sus países, y la posibilidad de una mayor desestabilización en una región de por sí volátil. Egipto será anfitrión de una cumbre árabe el 27 de febrero y trabaja con otros países para presentar una contrapropuesta que permita reconstruir Gaza sin desalojar a su población. Los grupos defensores de derechos humanos afirman que la expulsión de palestinos probablemente sea una violación al derecho internacional. El Cairo ha advertido que cualquier afluencia masiva de palestinos de Gaza socavaría su tratado de paz con Israel, un pilar de la influencia de Estados Unidos en la región. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también han rechazado cualquier desplazamiento de palestinos a gran escala. Emiratos Árabes Unidos fue responsable de impulsar los Acuerdos de Abraham de 2020, en los que cuatro Estados árabes -Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán- normalizaron relaciones con Israel durante el primer mandato de Trump. El presidente estadounidense tiene la esperanza de expandir el pacto para incluir a Arabia Saudita, posiblemente ofreciendo vínculos de defensa más estrechos con Estados Unidos, pero el reino ha dicho que no normalizará relaciones con Israel sin que exista una vía para la creación de un Estado palestino. Rubio no visitará Egipto ni Jordania, aliados cercanos de Estados Unidos que mantienen un estado de paz con Israel pero que también han rechazado aceptar cualquier afluencia de refugiados palestinos. Trump ha dejado entrever que podría recortar la ayuda que reciben de Estados Unidos si no aceptan, lo que podría ser un golpe devastador para sus economías. Rubio tampoco visitará Qatar. Los países árabes y musulmanes han condicionado cualquier apoyo para la Gaza de la postguerra a un regreso al gobierno palestino que incluya una vía hacia la creación de un Estado en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios que ocupó Israel tras la guerra de 1967. Israel ha descartado un Estado palestino y cualquier papel en Gaza para la Autoridad Palestina, la cual cuenta con el respaldo de Occidente y cuyas fuerzas fueron expulsadas cuando Hamás ascendió al poder en 2007. ___

Melzer informó desde Nahariya, Israel y Samy Magdy contribuyó a este despacho desde El Cairo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.