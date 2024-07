Netanyahu se reúne con Biden y Harris en un momento crucial para EEUU e Israel

By AAMER MADHANI Thursday, July 25, 2024 7:03PM











El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en una reunión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 24 de julio de 2024. (AP Foto/Julia Nikhinson) kabc

WASHINGTON -- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hizo el jueves su anticipada visita a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden y la probable candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en un importante momento para los tres políticos. La visita a la Casa Blanca de Netanyahu, la primera desde antes de que el expresidente Donald Trump dejara el cargo en 2020, se produce en un momento de creciente presión para que los tres encuentren un final para la guerra en la Franja de Gaza, que ya ha durado nueve meses y que ha dejado más de 39,000 muertos en el pequeño enclave. Además, decenas de rehenes israelíes y los restos de otros más que han muerto siguen en poder de Hamás. Biden recibió a Netanyahu en la Oficina Oval, donde el mandatario israelí agradeció al presidente estadounidense por su servicio. Biden ha presionado a Israel y Hamás para que acepten su propuesta de liberar a los rehenes restantes en Gaza en tres fases -un logro que reafirmaría el legado del demócrata de 81 años de edad que abandonó su intento de reelección y respaldó a Harris. También podría ser una gran ayuda para Harris en su apuesta para suceder al presidente. Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que las negociaciones se encuentran en las últimas etapas, pero que todavía hay asuntos por resolver. Después de sus conversaciones previstas para el jueves al mediodía, Biden y Netanyahu se reunirán con las familias de los rehenes estadounidenses. Harris, que se reunirá más tarde y por separado con Netanyahu, está tratando de demostrar que tiene la entereza para desempeñarse como comandante en jefe. También está siendo observada atentamente por miembros de la izquierda política, quienes afirman que Biden no ha hecho lo suficiente para obligar a Netanyahu a poner fin a la guerra, y por los republicanos que buscan demostrar que no ha hecho lo suficiente para apoyar a Israel. Un funcionario de alto rango del gobierno, que informó a los reporteros bajo condición de anonimato en conformidad con las normas de la Casa Blanca, dijo que "no hay ninguna diferencia entre el presidente y la vicepresidenta" con respecto a Israel. El diálogo cara a cara más reciente entre Harris y Netanyahu ocurrió en marzo de 2021, pero ella ha participado en las más de 20 llamadas entre Biden y Netanyahu. Netanyahu, por su parte, está tratando de sortear su delicado momento político. Se enfrenta a la presión de las familias de los rehenes, que exigen un acuerdo de cese del fuego para traer a sus seres queridos a casa, y de los miembros de extrema derecha de su coalición de gobierno, que exigen que se oponga a cualquier acuerdo que pueda impedir que las fuerzas israelíes eliminen a Hamás. Harris dijo el jueves que estaba indignada por el hecho de que algunos manifestantes hicieron grafitis en zonas cercanas al Capitolio federal a favor de Hamás, expresaron su apoyo a los combatientes y quemaron una bandera estadounidense en Union Station. "Los grafitis y la retórica a favor de Hamás son aborrecibles y no debemos tolerarlas en nuestro país", afirmó Harris en un comunicado. "Condeno la quema de la bandera estadounidense. Esa bandera es un símbolo de nuestros más altos ideales como nación y representa la promesa de Estados Unidos. Nunca debería profanarse de esa manera". Los manifestantes se concentraron el jueves cerca de la Casa Blanca antes de la llegada de Netanyahu. Los manifestantes corearon "Arresten a Netanyahu" y llevaron una efigie del primer ministro con las manos manchadas de sangre y vestida con un overol naranja. Un pequeño número de contramanifestantes llevaban banderas israelíes al hombro.

