Netflix anuncia 1,000 millones de dólares para producciones en México

Thursday, February 20, 2025 6:51PM











Netflix anunció el jueves una inversión de 1.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para producciones locales y globales realizadas en México. AP Foto/Christophe Ena, File

CIUDAD DE MÉXICO -- Netflix anunció el jueves una inversión de 1,000 millones de dólares en los próximos cuatro años para producciones locales y globales realizadas en México, indicó Ted Sarandos, uno de los directivos de la compañía, durante la conferencia diaria de la presidenta mexicana. Sarandos dijo que esta inversión incluye acuerdos con el gobierno mexicano, con los míticos Estudios Churubusco -uno de los más antiguos de América Latina-, apuestas de formación de equipos de producción locales y que generará empleos en muchas comunidades del país. La empresa líder en servicios de streaming tiene cerca de 300 millones de suscriptores repartidos por todo el mundo. México se encuentra actualmente en un complicado periodo de negociaciones para evitar que Estados Unidos imponga aranceles generales a sus exportaciones y está intentando promocionar al máximo todo tipo de inversiones en el país.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.