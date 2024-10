No espere que la expectativa de vida aumente mucho más, dice investigador en EEUU

NUEVA YORK -- La humanidad está alcanzando el límite superior de la expectativa de vida, según un nuevo estudio. Los avances en la tecnología médica y la investigación genética -sin mencionar un mayor número de personas que llegan hasta los 100 años de edad- no se están traduciendo en incrementos notables en la esperanza de vida en general, de acuerdo con investigadores que hallaron menores incrementos en la longevidad en países con las poblaciones que viven más. "Tenemos que reconocer que hay un límite" y tal vez revaluar las suposiciones sobre cuándo debería jubilarse la gente y cuánto dinero necesitarán para pasar el resto de sus vidas, dijo S. Jay Olshansky, investigador de la Universidad de Illinois, campus de Chicago, que encabezó el estudio publicado el lunes por la revista Nature Aging. Mark Hayward, un investigador de la Universidad de Texas que no participó en el estudio, consideró que se trata de "una valiosa aportación a la literatura sobre mortalidad". "Estamos llegando a una meseta" en expectativa de vida, agregó. Siempre es posible que un avance notable pudiese impulsar la supervivencia a mayores alturas, "pero no tenemos eso ahora", señaló Hayward. ¿Qué es la expectativa de vida? La expectativa de vida es un cálculo del número promedio de años que un bebé nacido en un año dado podría esperar vivir, asumiendo que las tasas de fallecimiento en esa época se mantengan constantes. Es una de las mediciones de salud más importantes del mundo, pero también es imperfecta: es un estimado panorámico que no puede dar cuenta de pandemias letales, curas milagrosas u otros sucesos imprevistos que podrían matar o salvar a millones de personas. En el nuevo estudio, Olshansky y sus socios investigadores rastrearon estimados de expectativa de vida desde 1990 a 2019, extraídos de una base de datos administrada por el Instituto Max Planck para la Investigación Demográfica. Los investigadores se enfocaron en ocho de los sitios del mundo donde la gente vive más tiempo: Australia, Francia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España y Suiza. Estados Unidos ni siquiera se ubica entre los primeros 40. Pero también fue incluido "porque vivimos aquí" y debido a cálculos pasados y audaces de que la expectativa de vida en el país podría incrementarse drásticamente en este siglo, señaló Olshansky. ¿Quién vive más tiempo? Las mujeres siguen viviendo más que los hombres y siguen ocurriendo mejoras en la expectativa de vida, pero a un ritmo más lento, hallaron los investigadores. En 1990, la cantidad promedio de mejoría era de aproximadamente 2.5 años por década. En el decenio de 2010, era de 1.5 años, y de casi cero en Estados Unidos. Estados Unidos es más problemático porque es afectado con más fuerza por una serie de cuestiones que matan a la gente incluso antes de que lleguen a la vejez, incluidas las sobredosis de drogas, los tiroteos, la obesidad e inequidades que les dificultan a algunas personas obtener atención médica suficiente. Pero en un cálculo, los investigadores estimaron qué ocurriría en esos nueve sitios si las muertes antes de los 50 años fueran eliminadas del conteo. El incremento, cuando mucho, fue de sólo 1.5 años, señaló Olshansky. Eileen Crimmins, experta en gerontología de la Universidad del Sur de California, dijo en un correo electrónico que está de acuerdo con los hallazgos del estudio. Y agregó: "Para mí en lo personal, la cuestión más importante es la pésima posición relativa y en declive de Estados Unidos". Por qué la expectativa de vida podría no poder seguirse incrementando para siempre El estudio deja entrever que existe un límite a qué tanto vive la mayor parte de la gente, y prácticamente ya lo alcanzamos, señaló Olshansky. "Estamos extrayendo menos y menos vida a partir de estas tecnologías para extender la vida. Y la razón es que el envejecimiento se entromete", indicó. Podría parecer común escuchar que una persona vive hasta los 100 años. Por ejemplo, el expresidente estadounidense Jimmy Carter alcanzó ese hito la semana pasada. En 2019, poco más del 2% de los estadounidenses llegaron a 100, en comparación con aproximadamente 5% en Japón y 9% en Hong Kong, dijo Olshansky. Es probable que las filas de los centenarios se incrementarán en las décadas por venir, dicen expertos, pero eso se debe al crecimiento de la población. El porcentaje de personas que llegan a los 100 seguirá siendo limitado, y es probable que menos del 15% de las mujeres y el 5% de los hombres vivan tanto en la mayor parte de los países, agregó el investigador.

