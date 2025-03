Noem nombra nuevos líderes para inmigración y busca identificar a filtradores

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem se dirige a los empleados del Departamento de Seguridad Nacional, el martes 28 de enero de 2025, en Washington. AP Foto/Manuel Balce Ceneta

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció el domingo un nuevo liderazgo en la agencia encargada de la aplicación de la inmigración, al tiempo que se comprometió a aumentar las pruebas de polígrafo a los empleados para identificar a aquellos que puedan estar filtrando información sobre las operaciones a los medios de comunicación. "Las autoridades que tengo bajo el Departamento de Seguridad Nacional son amplias y extensas, y planeo utilizar cada una de ellas para asegurarme de que estamos cumpliendo con la ley, que seguimos los procedimientos establecidos para mantener a las personas seguras y que estamos asegurándonos de cumplir con lo que el presidente Trump ha prometido", declaró Noem a "Face the Nation" de CBS. Si bien estos exámenes de polígrafo generalmente no son admisibles en los procedimientos judiciales, son utilizados frecuentemente por las agencias federales de la ley y para autorizaciones de seguridad nacional. Funcionarios de la Casa Blanca han expresado anteriormente frustración con el ritmo de las deportaciones, culpando en parte a gente que revela las ciudades donde las autoridades planean llevar a cabo operaciones. El anuncio de Noem sobre dos nuevos nombramientos dentro de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas se produce menos de dos meses después de que comenzara la administración Trump y demuestra la importancia que la administración otorga a llevar a cabo la agenda de deportaciones del presidente. Todd Lyons, el exdirector asistente de operaciones de campo del brazo de aplicación de la agencia, servirá como director interino de ICE. Madison Sheahan, secretaria del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana y exasistente de Noem cuando era gobernadora de Dakota del Sur, ha sido designada como directora adjunta de la agencia. Los cambios de liderazgo se producen después de que el director interino de ICE fue reasignado el 21 de febrero. Otros dos altos funcionarios de aplicación de la inmigración fueron reasignados el 11 de febrero. Estos cambios de personal se dieron en medio de frustraciones en la administración Trump sobre el ritmo de los arrestos de inmigración. Noem también anunció el viernes que la agencia ha identificado y planea procesar a dos "filtradores de información". El domingo, aseveró que estas dos personas "estaban filtrando nuestras operaciones de aplicación que habíamos planeado y que íbamos a llevar a cabo en varias ciudades y expusieron vulnerabilidades". Afirmó que podrían enfrentar hasta 10 años de prisión federal. Un portavoz del DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

