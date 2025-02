"Frío amenazante para la vida" afecta a partes de EEUU tras inundaciones mortales del fin de semana

By Jack Dura y Matthew Brown Tuesday, February 18, 2025 7:32PM











Equipo de Buceo del Sureste de Michigan ponen a salvo a varias personas luego de que la ruptura de una tubería principal de agua provocó inundaciones masivas en Detroit. Andy Morrison/Detroit News vía AP

BISMARCK, Dakota del Norte, EE.UU. -- Un frío intenso descendió el lunes sobre la parte central de Estados Unidos, mientras un vórtice polar afectaba las Montañas Rocosas y las llanuras del norte tras las tormentas del fin de semana que azotaron el este del país con inundaciones, causando la muerte de al menos 14 personas. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre un "frío que amenaza la vida", ya que las sensaciones térmicas cayeron a 60 grados Fahrenheit bajo cero en partes de Dakota del Norte y 50 F bajo cero en partes de Montana. Se pronosticó que la mañana del martes sería aún más fría. Se emitieron advertencias de frío extremo para una franja de 11 estados de Estados Unidos que se extiende desde la frontera canadiense hasta Oklahoma y el centro de Texas, donde se preveía que el frente ártico trajera temperaturas casi récord y sensaciones térmicas de un solo dígito a mediados de la semana. Los meteorólogos habían pronosticado que partes de Estados Unidos experimentarían el décimo y más frío evento de vórtice polar de esta temporada. Fuerzas climáticas en el Ártico están empujando aire frío hacia Estados Unidos y Europa que normalmente se queda cerca del polo norte. Kentucky y los Apalaches azotados por inundaciones que dejan al menos 13 muertos El número de muertos en Kentucky -afectado por inundaciones- aumentó a 12, informó el gobernador Andy Beshear el lunes por la noche. Dos accidentes vehiculares fatales estaban relacionados con el clima severo, agregó, y al menos 1,000 personas atrapadas por las inundaciones tuvieron que ser rescatadas. Partes de Kentucky y Tennessee recibieron hasta 6 pulgadas de lluvia mientras tormentas severas azotaban el sur. El agua sumergió vehiculos y edificios en Kentucky, y deslizamientos de tierra bloquearon carreteras en Virginia. En Virginia Occidental, donde se confirmó un fallecimiento y varias personas aún estaban desaparecidas, el gobernador Patrick Morrisey le pidió al presidente Donald Trump que emitiera una declaración de desastre para una región de 13 condados devastada por inundaciones. Cerca de la localidad de Logan, Virginia Occidental, las autoridades respondieron el lunes por la noche a un derrame de agua ácida de una mina de carbón abandonada. La fuga del líquido de la mina dañó una carretera, haciéndola intransitable, indicaron los bomberos. En Atlanta, una persona murió cuando un gran árbol cayó sobre una casa el domingo por la mañana. Las advertencias de inundación se extendieron el lunes para la mayor parte de Kentucky y partes de Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama, Virginia Occidental, Virginia y Ohio. Montañas Rocosas, la región centro-norte y el noreste, azotados por tormentas de nieve En Nebraska, donde gran parte del estado estaba bajo una advertencia de clima invernal, un policía estatal murió el lunes por la mañana mientras respondía a un choque en la carretera interestatal 80, cerca de la ciudad de Greenwood. El nombre del agente y las circunstancias adicionales de su fallecimiento no fueron divulgadas de momento. El hielo y la nieve hicieron viajando fuera peligroso en grandes extensiones de Michigan, que permaneció bajo una advertencia de clima invernal hasta el lunes por la tarde. Autoridades en Colorado informaron que ocho personas murieron en choques vehiculares fatales desde el Día de San Valentín y advirtieron a los conductores que tuvieran precaución. Se emitieron advertencias de avalancha para numerosas áreas de las Montañas Rocosas. En partes de Colorado, Utah, Idaho y Wyoming se determinó que el nivel de peligro era alto. El Centro de Avalanchas del Monte Washington emitió una advertencia de avalancha el lunes para áreas de las Montañas Blancas en Nueva Hampshire. Dos escaladores de hielo fueron rescatados en las Montañas Blancas el domingo después de provocar una avalancha que enterró parcialmente a uno de ellos, indicaron funcionarios. Partes de Detroit están sumergidas en agua tras la ruptura de una tubería Partes de un vecindario del suroeste de Detroit quedaron sumergidas después de que una tubería de agua de casi un siglo de antigüedad reventara el lunes, inundando calles, aceras y patios. Los bomberos utilizaron una escalera para ayudar a una persona que estaba en el techo de un vehículo en medio de agua que llegaba hasta la cintura, y se usó una excavadora para desplazarse por una calle inundada y ayudar a las personas a salir de una casa, según el departamento de bomberos. La tubería de transmisión de 54 pulgadas de diámetro fue construida en 1930, según la Autoridad del Agua de los Grandes Lagos. Los equipos estaban intentando aislar la ruptura. No estaba claro qué la causó, pero las temperaturas nocturnas habían estado muy por debajo del punto de congelación. No se han reportado lesiones. El alcalde Mike Duggan indicó que las personas afectadas por las inundaciones pueden refugiarse en sus hogares si tienen electricidad y se sienten seguras. Aquellos que deseen salir pueden llamar al número de emergencias 911 y los bomberos los ayudarán a salir de sus casas y los llevarán a un refugio temporal. El frío extremo le da a Estados Unidos una probada del Ártico Este es el mes más frío del año para muchas localidades, y las temperaturas del aire pueden acercarse a niveles récord en algunas áreas, señaló el meteorólogo Jason Anglin del Servicio Nacional de Meteorología en Bismarck. Las personas deben cubrirse la piel expuesta y limitar el tiempo al aire libre para evitar la congelación, que puede ocurrir en minutos en tales temperaturas bajas, advirtió Anglin. Los vecinos deben ver cómo se encuentran entre sí y a aquellas personas que son más vulnerables, y monitorear las salidas de los calefactores para asegurarse de que no se congelen. Debido a las condiciones gélidas y a una "falta de combustible de calefacción adecuado", la gobernadora de Dakota del Norte, Kelly Armstrong, eximió los requisitos de horas de servicio para los conductores de vehículos comerciales que transportan propano y productos petroleros. La exención es por 30 días. Se prevé que la ola de frío en Dakota del Norte redujera la producción de petróleo en aproximadamente un 5% -entre 50,000 y 80,000 barriles por día-, algo bastante típico para tales condiciones, dijo Justin Kringstad, director de la Autoridad de Oleoductos del estado. Se requiere aproximadamente una semana una vez que las temperaturas se calienten para que los volúmenes se recuperen, agregó. Los animales pueden morir en cuestión de minutos en tales fríos, observó Julie Schirado, fundadora del refugio de animales Furry Friends Rockin' Rescue, con sede en Bismarck. El refugio trabaja con otros equipos de rescate y utiliza piso especial para perreras, garajes con calefacción y sótanos para albergar a los animales, explicó. "Vemos la muerte con frecuencia, pero cuando las temperaturas frías golpean, entonces aumenta aún más. Perdemos gatitos, cachorros que están afuera en este clima... La congelación puede ser terrible", declaró Schirado. Las personas deben llevar a sus mascotas a interiores en condiciones de frío extremo. En el zoológico de Dakota en Bismarck, que cerró el fin de semana pasado debido al frío, criaturas como bisontes, alces y carneros de las Montañas Rocosas no les molestan las temperaturas mientras mastican comida para mantenerse calientes y tienen refugios a los cuales entrar, dijo el director Terry Lincoln. Y el personal aún está afuera, rompiendo el hielo para su agua, agregó. Lincoln, quien vive en el zoológico, dijo que caminó a su oficina el lunes por la mañana "y a la mitad del camino tuve un dolor de cabeza por el frío, del tipo que da cuando comes helado. Sabes que hace frío cuando tienes un dolor de cabeza por el frío sin haber comido helado". Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

