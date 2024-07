OEA pide a Maduro a reconocer la derrota o convocar nuevas elecciones en Venezuela

By GISELA SALOMON Tuesday, July 30, 2024 8:39PM











Los manifestantes protestan contra los resultados oficiales de las elecciones que declaran la reelección del presidente Nicolás Maduro en Valencia, Venezuela, 29 de julio de 2024. AP Foto/Jacinto Oliveros

MIAMI -- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos instó el martes a Nicolás Maduro a que reconozca su derrota en los comicios presidenciales de Venezuela o convoque a una nueva votación más transparente, sumándose a numerosos cuestionamientos internacionales al resultado de las elecciones que proclamaron triunfador al actual mandatario y que ha sido desconocido por varios países. "Resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral", expresó la oficina de Luis Almagro en su primer pronunciamiento sobre el proceso electoral del domingo en Venezuela. "De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones", pero esta vez con observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA y nuevas autoridades electorales "para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso", indicó la secretaría general del organismo continental en un comunicado de prensa. La condena de la OEA tiene lugar dos días después de los comicios y luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó el lunes oficialmente presidente a Maduro, en su segunda reelección, después de que la noche del domingo difundiera resultados que daban al mandatario la victoria electoral con 51% de los votos frente a 44% del candidato opositor Edmundo González. Sólo un puñado de observadores internacionales fue autorizado por el gobierno venezolano a presenciar los comicios, entre ellos una pequeña delegación de las Naciones Unidas y el Centro Carter, una organización estadounidense que promueve la democracia. Varios países de la región, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay, criticaron la falta de transparencia del proceso electoral que proclamó presidente a Maduro, lo que enfureció al gobierno venezolano que ordenó regresar a todo su personal diplomático en esos países y les pidió a esas naciones que hicieran lo mismo con su personal en Venezuela. La oposición venezolana ha dicho que desconoce el anuncio de la autoridad electoral sobre la victoria de Maduro y tiene documentos y actas que demuestran que González es el presidente electo. Para algunos expertos es vital que la oposición muestre esos registros para darle veracidad a sus reclamos. "Es realmente importante para reforzar la forma en que la gente ve esto y cómo responde", expresó Caleb McCarry, un experto en Venezuela que se ha reunido con Maduro en el pasado y es ahora vicepresidente de PAX Sapiens, una fundación sin fines de lucro que se focaliza en problemas globales. En una conferencia virtual sobre Venezuela organizada por el centro de análisis de Washington Atlantic Council, McCarry dijo que las autoridades electorales deberían publicar los datos de cada distrito electoral y que la oposición venezolana debería acudir a las autoridades electorales con las actas que presuntamente muestran los registros electorales. Panamá fue el primero de una serie de países de la región en anunciar que retiraría a su personal diplomático en Caracas y que pondría "en suspenso" las relaciones con Venezuela, desencadenando más condenas de la región y una fuerte respuesta de Maduro. Estados Unidos, en tanto, criticó la falta de transparencia del proceso y pidió a las autoridades electorales de la nación sudamericana que revelen los resultados con detalles a observadores independientes para que puedan revisarlos. Aunque sus observadores no fueron autorizados por Maduro para estar presentes en los comicios, la Unión Europea (UE) dijo que ha seguido de cerca el proceso y que según informes "fiables" de observadores nacionales e internacionales hubo "numerosos fallos e irregularidades". "Los resultados de las elecciones no han sido verificados y no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen todas las actas oficiales de las mesas electorales", expresó Josep Borrell, el alto representante de la UE. Expertos consultados por AP consideran que necesario que la comunidad internacional levante su voz para generar presión sobre Maduro. Para algunas naciones, como Estados Unidos, sería a través de sanciones y "para la mayoría de los países presionar a Maduro para que publique los recuentos de votos para que sean auditados", dijo a AP Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington. "Hasta entonces, habrá una nube de sospecha sobre su cabeza y seguirá siendo un paria internacional". A pedido de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, el Consejo Permanente de la OEA realizará el miércoles una reunión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela, que hace años resolvió unilateralmente retirarse del organismo. La oficina de Almagro resaltó la urgencia de que Maduro reconozca su derrota o convoque a nuevos comicios "teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección" y el oficialismo -incluidas las autoridades electorales- "no ha podido presentar las actas por las que habría ganado lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico". El comunicado oficial se difundió el mismo día en que Almagro recibió un informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA sobre los comicios en Venezuela. "El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo", indicó la oficina del secretario general. "Se fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías", señaló, tras hacer notar que "el régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional". El Centro Carter, en tanto, pidió a las autoridades electorales que publiquen de inmediato las actas de todas las mesas donde se votó y dijo que esa información "es indispensable" para poder hacer su evaluación sobre los comicios y "fundamental para el pueblo venezolano". La delegación de la ONU no se ha pronunciado aún, y sus reportes suelen ser confidenciales.

