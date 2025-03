Ontario aplica aumento de 25% a electricidad para EEUU en respuesta a guerra comercial de Trump

Primer ministro de Ontario, Doug Ford, realiza una conferencia de prensa sobre nuevos aranceles que Estados Unidos ha impuesto a Canadá, en Toronto, el martes 4 de marzo de 2025. Nathan Denette/The Canadian Press vía AP

TORONTO (AP) -- El primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció que a partir del lunes su provincia cobrará un 25% más por la electricidad que suministra a 1.5 millones de hogares y negocios estadounidenses en respuesta a la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump. Ontario, la provincia más poblada de Canadá, suministra electricidad a Minnesota, Nueva York y Michigan. "No dudaré en aumentar este cargo. Si Estados Unidos escala, no dudaré en cortar la electricidad por completo", afirmó Ford en una conferencia de prensa en Toronto. "Créanme cuando digo que no quiero hacer esto. Me siento terrible por el pueblo estadounidense, que no inició esta guerra comercial. Es una sola persona la responsable, es el presidente Trump". Ford ha dicho que el arancel de Ontario se mantendrá a pesar del aplazamiento de un mes a los aranceles anunciado por Trump, y agregó que una pausa de un mes no significa nada más que más incertidumbre. Quebec también está considerando tomar medidas similares con las exportaciones de electricidad a Estados Unidos. Minnesota dice que tendrá un impacto mínimo Minnesota recibe sólo una pequeña parte de su electricidad de Ontario, pero el gobernador demócrata Tim Walz fue muy crítico con las acciones de Trump que llevaron al anuncio del lunes de Ford. "¿Las primeras víctimas de la guerra comercial de Trump? Los habitantes de Minnesota que pasan apuros para pagar su factura eléctrica", tuiteó Walz con un enlace a una historia sobre la medida de Ontario. "Los habitantes de Minnesota no pueden permitirse la economía dirigida por multimillonarios de Trump. Tenemos que detener esta locura". Pero Minnesota Power, la principal empresa de electricidad que atiende la parte de Minnesota que limita con Ontario, obtiene sólo una proporción "muy pequeña" de su energía de la provincia, según la portavoz de la compañía, Amy Rutledge. Minnesota Power compró alrededor de $300,000 dólares en electricidad de Ontario el año pasado, y sólo durante cuatro meses del año. La empresa atiende a más de 150,000 clientes, principalmente con energía que genera por sí misma en Minnesota, afirmó. Aunque obtiene alrededor del 11% de su suministro de energía de Manitoba Hydro, eso no se ve afectado por el anuncio de Ontario, agregó. "Realmente esperamos que cualquier impacto en nuestros clientes sea insignificante", dijo Rutledge. Midcontinent Independent System Operator, la organización que gestiona una red eléctrica regional que se extiende desde Manitoba hasta Minnesota y Luisiana, también espera poco efecto, dijo el portavoz Brandon Morris. MISO obtiene menos de la mitad de su energía de Canadá, y menos de la mitad de eso proviene de Ontario, señaló. La oficina de Ford indicó que las nuevas reglas del mercado requieren que cualquier generador que venda electricidad a Estados Unidos agregue un recargo del 25% a ese país. El gobierno de Ontario espera que genere ingresos de $300,000 a $400,000 dólares canadienses ($208,000 a $277,000 dólares estadounidenses) por día, "que se utilizarán para apoyar a los trabajadores, familias y empresas de Ontario". El nuevo recargo se suma a los aranceles de represalia iniciales del gobierno federal por valor de $30,000 millones de dólares canadienses ($21,000 millones de dólares estadounidenses) que se han aplicado a artículos como jugo de naranja estadounidense, mantequilla de maní, café, electrodomésticos, calzado, cosméticos, motocicletas y ciertos productos de pulpa y papel. La guerra comercial se intensifica Trump lanzó una nueva guerra comercial la semana pasada al imponer aranceles contra los tres mayores socios comerciales de Washington, lo que provocó represalias inmediatas de México, Canadá y China, y una caída en los mercados financieros. Trump dijo más tarde que ha pospuesto los aranceles del 25% sobre muchos bienes de Canadá y México por un mes, en medio de temores generalizados de una guerra comercial más amplia. Ford estimó que añadirá alrededor de 100 dólares canadienses (69 dólares) al mes a las facturas de cada estadounidense afectado. "Esto necesita terminar. Hasta que estos aranceles estén fuera de la mesa, hasta que la amenaza de aranceles desaparezca para siempre, Ontario no cederá", advirtió Ford. Trump ha instado a los fabricantes estadounidenses de automóviles a trasladar su producción de Canadá y México a Estados Unidos. La semana pasada, Trump otorgó una exención de un mes a los aranceles del 25% sobre vehículos y partes de automóviles comercializados a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) después de hablar con líderes de los fabricantes de automóviles Ford, General Motors y Stellantis. Ontario es el corazón del sector automotriz de Canadá. El primer ministro Ford también señaló que Trump está amenazando a Canadá con aranceles sobre el acero, el aluminio y los productos lácteos. "Haré lo que sea necesario para maximizar el dolor contra los estadounidenses", sostuvo Ford. Ford pide impuestos de exportación para petróleo canadiense La guerra comercial de Trump y su discurso de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos han enfurecido a los canadienses, que están abucheando el himno estadounidense en los partidos de la NHL y la NBA. Algunos están cancelando viajes al sur de la frontera, y muchos están evitando comprar productos estadounidenses cuando pueden. Ford dijo que la provincia canadiense de Alberta debería acordar poner un impuesto de exportación sobre el petróleo. Alberta proporciona 4.3 millones de barriles de petróleo al día a Estados Unidos. "Quieren hablar sobre una carta de Trump. Eso cambiará instantáneamente el juego", declaró Ford. "Conozco a los estadounidenses. Si de repente sus precios de gasolina suben un dólar por galón, perderán la cabeza". A pesar de la afirmación de Trump de que Estados Unidos no necesita a Canadá, casi una cuarta parte del petróleo que se consume en Estados Unidos por día proviene de Canadá. Aproximadamente el 60% de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo son de Canadá, al igual que el 85% de las importaciones estadounidenses de electricidad. El periodista de The Associated Press Steve Karnowski, en St. Paul, contribuyó a este despacho. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

