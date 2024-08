Oposición y oficialismo miden fuerzas en Caracas en medio de incertidumbre que impera tras elección

La líder opositora María Corina Machado saluda a sus partidarios a su llegada a una concentración en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) kabc

CARACAS -- Entre un mar de banderas venezolanas, miles de opositores salieron el sábado a las calles en Caracas para exigir el respeto a su voto elevando las tensiones que imperan en el país sudamericano tras las controversiales elecciones presidenciales en las que el presidente Nicolas Maduro y sus adversarios se proclaman ganadores. Pasado el mediodía llegó montada en una camioneta a la masiva concentración la líder opositora María Corina Machado, que fue recibida con el canto del himno nacional. La líder opositora reapareció en público después de anunciar hace unos días que estaba resguardada por temor. El oficialismo también convocó a sus seguidores a realizar en la jornada la "madre de todas las marchas" en Caracas para festejar la reelección por un tercer período de Maduro, quien en los últimos días ha endurecido los ataques hacia la oposición y en particular contra Machado y el candidato opositor Edmundo González, a los que ha responsabilizado de las protestas que se generaron a inicios de semana en Caracas y varias ciudades del interior que dejaron 11 muertos y más de 1,200 detenidos, según organizaciones no gubernamentales. Las protestas estallaron luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que controla el oficialismo, proclamó a Maduro vencedor de los comicios presidenciales del 28 de julio, lo que la oposición no reconoció y generó duros cuestionamientos de la comunidad internacional por falta de transparecencia en la difusión de los resultados. En respuesta a esas acciones, el oficialismo ha convocado movilizaciones diarias en la capital desde el pasado martes para mostrar su fortaleza. Más temprano, la Organización de Estados Americanos (OEA) formuló un llamado para que las manifestaciones se desarrollen en paz y para la "reconciliación y justicia" del país. "Que cada venezolano, venezolana que se exprese hoy (sábado) en la calle encuentre solamente un eco de paz, una paz que refleje el espíritu de convivencia democrática", indicó. El pedido del organismo hemisférico se da días después de que no pudo llegar a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas a publicar "inmediatamente" y verificar los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Maduro. La oposición dio a conocer el viernes cerca del 80% de las actas de las mesas de votación que aseguran favorecen a su candidato. Tras un análisis que hizo The Associated Press de casi 24,000 imágenes de actas electorales, las cuales representan los resultados del 79% de las máquinas de votación, se verificó que González recibió 6.89 millones de votos, casi medio millón más de los que el organismo electoral dice que obtuvo Maduro. En cambio, los resultados actualizados publicados el viernes por el CNE refieren que, con base en el conteo del 96.87% de las actas, Maduro tenía 6,4 millones de votos y González 5.3 millones. En torno al evento de la oposición había gran expectativa por la posible aparición en pública de Machado, quien se convirtió en la principal promotora de la postulación de González luego que fue inhabilitada por 15 años para ocupar cargos públicos. La líder opositora dijo en un artículo de opinión que publicó el jueves en el diario estadounidense The Wall Street Journal que estaba bajo resguardo por miedo. Machado y González habían aparecido en público por última vez el pasado martes. Desde horas de la mañana los miles de manifestantes se fueron aglomerando en la avenida de Las Mercedes, un barrio de clase media del este de Caracas, para participar en la concentración convocada por la oposición en apoyo de su candidato González. En medio de la multitud caminaba Carmen Elena García, una humilde comerciante de 57 años, quien afirmó que decidió salir a marchar "porque no estamos de acuerdo que nos roben los votos... voy a luchar hasta el final. Ellos nos tienen que respetar nuestros votos". Al referirse a la concentración opositora, Maduro denunció la víspera la existencia de supuestos grupos que estarían preparando para el sábado una "nueva emboscada" en una barriada del este de la capital con granadas y otras armas, y ordenó a las fuerzas de seguridad estar alertas. La escalada de la crisis venezolana ha generado preocupación en la comunidad internacional que ha intensificado los esfuerzos para lograr una salida negociada. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó el viernes que acordó con sus homólogos de Brasil y Colombia que sus respectivos cancilleres se mantengan en "comunicación permanente" sobre la situación de Venezuela. Hasta la fecha, al menos siete países del continente americano, entre ellos Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá, han reconocido a González como vencedor en los comicios presidenciales venezolanos.

