Órdenes de salir del país -algunas para ciudadanos estadounidenses- siembran confusión

By VALERIE GONZALEZ y GISELA SALOMON Wednesday, April 23, 2025











ARCHIVO - Un migrante en busca de asilo sostiene la aplicación CBP One que muestra que su cita fue cancelada, el 20 de enero de 2025, en Matamoros, México. AP Photo/Eric Gay, Archivo

McALLEN, Texas -- Hubert Montoya soltó una carcajada cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le envió un correo electrónico para decirle que tenía que abandonar el país inmediatamente o arriesgarse a ser deportado. Montoya es ciudadano estadounidense. "Me pareció absurdo", dijo el abogado de inmigración de Austin (Texas). Fue un aparente fallo en el desmantelamiento por parte de la administración Trump de otra política de la era Biden que permitió a las personas vivir y trabajar temporalmente en el país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está revocando discretamente los permisos de dos años de las personas que utilizaron una aplicación de citas en línea en los cruces fronterizos de Estados Unidos con México llamada CBP One, que permitió la entrada de más de 900,000 personas a de enero de 2023. La revocación de los permisos CBP One ha sido tan poco solemne y oficial como la cancelación del Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de personas cuyo país de origen se consideraba inseguro para el regreso y la libertad condicional humanitaria para otros procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que vinieron con patrocinadores financieros. Estas medidas se anunciaron oficialmente en el Registro Federal y en comunicados de prensa. Los jueces impidieron que entraran en vigor después de que grupos de defensa de los derechos los demandaran. Las notificaciones de cancelación de CBP One empezaron a llegar a los buzones de correo a finales de marzo sin previo aviso; en algunas se pedía a los beneficiarios que se marcharan inmediatamente y en otras se les daba un plazo de siete días. Entre los afectados había ciudadanos estadounidenses. Timothy J. Brenner, un abogado de Houston nacido en Connecticut, recibió el 11 de abril la orden de salir de los Estados Unidos. "Me empezó a preocupar que la administración tuviera una lista de abogados de inmigración o una base de datos que intentan acosar", dijo. CBP confirmó en un comunicado que emitió notificaciones de terminación del estatuto legal temporal bajo CBP One. No dijo cuántos, sólo que no se enviaron a todos los beneficiarios, que sumaban 936,000 a finales de diciembre. CBP dijo que los avisos pueden haber sido enviados a personas no deseadas, incluyendo abogados, si los beneficiarios dieron información de contacto de ciudadanos estadounidenses. Se está tratando estas situaciones caso por caso. Los grupos de chat en línea reflejan miedo y confusión, lo que, según los críticos, es el efecto deseado por la administración. Brenner dijo que tres clientes que recibieron los avisos eligieron regresar a El Salvador después de que se les dijera que se fueran. "El hecho de que no sabemos cuántas personas recibieron este aviso es parte del problema. Estamos recibiendo informes de abogados y personas que no saben qué hacer con el aviso", dijo Hillary Li, abogada del Centro de Acción por la Justicia, un grupo de defensa. El presidente Donald Trump suspendió CBP One para los recién llegados su primer día en el poder, pero los que ya estaban en Estados Unidos creían que podrían quedarse al menos hasta que expiraran sus permisos de dos años. Los avisos de cancelación que algunos recibieron acabaron con esa sensación de estabilidad temporal. "Es hora de que abandone Estados Unidos", comenzaban las cartas. "Es realmente confuso", dijo Robyn Barnard, directora senior de defensa de los refugiados en Human Rights First. "Imagina cómo se sienten las personas que entraron a través de ese proceso cuando están escuchando a través de sus diferentes comunidades de chat, rumores o capturas de pantalla que algunos compañeros han recibido la notificación y otros no". Los abogados dicen que algunos beneficiarios de CBP One todavía pueden estar dentro de la ventana de un año para presentar una solicitud de asilo o buscar otro tipo de ayuda. Se han enviado notificaciones a otros que tienen órdenes de expulsión en suspenso en virtud de otras formas de protección temporal. Un juez federal de Massachusetts detuvo temporalmente las deportaciones de más de 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron desde finales de 2022 tras solicitarlo por Internet con un patrocinador financiero y volar a un aeropuerto estadounidense por su cuenta. María, una nicaragüense de 48 años que animaba la elección de Trump y llegó por ese camino, dijo que el aviso diciéndole que se fuera cayó como "una bomba. Me paralizó". María, que pidió ser nombrada sólo por su segundo nombre por miedo a ser detenida y deportada, dijo en una entrevista telefónica desde Florida que seguiría limpiando casas para mantenerse y que solicitaría asilo.

Salomon informó desde Miami. Los periodistas de Associated Press Rebecca Santana en Washington y Elliot Spagat en San Diego contribuyeron.

