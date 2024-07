Otra controversia de dopaje chino surge durante las competencias olímpicas de natación

Zhang Yufei, medallista de bronce, aparece en el podio junto a Gretchen Walsh (izquierda) y Rorri Huske, en los Juegos Olímpicos, en Nanterre, Francia (AP Foto/Bernat Armangue) kabc

NANTERRE, Francia -- Otra acusación sobre presunto dopaje de deportistas chinos ha surgido en los Juegos de París, enfureciendo a algunos nadadores que dicen que las autoridades deben vigilar el cumplimiento de las reglas en los análisis de manera consistente. El diario The New York Times informó el martes que dos de los mejores nadadores de China - incluyendo uno de los miembros del equipo olímpico de este año - dieron positivo a esteroides prohibidos en 2022 pero, eventualmente, funcionarios de su país les permitieron competir. El diario citó en forma anónima a dos personas que conocían sobre el tema. Este es el tercer incidente reportado en los pasados meses por el Times y otros medios, en que los chinos han atribuido a comida contaminada sus pruebas positivas. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aceptó los resultados de las investigaciones chinas. "Vi el reporte esta mañana", dijo el martes Katie Ledecky, de EU. "Decepcionante." En el incidente más conocido, 11 nadadores convocados al equipo olímpico chino estaban entre los 23 que dieron positivo por una sustancia prohibida seis meses antes de los Juegos de Tokio en 2021. Se les permitió competir y ganaron medallas de oro en tres eventos. Una nadadora de ese grupo, Zhang Yufei, ha ganado dos bronces en Francia. Los nadadores de China en París han rechazado las acusaciones de dopaje y dicen que se les hacen más controles que a los deportistas de otros países. Rob Koehler, director general de Global Athlete, organismo de defensa de los deportistas, criticó a la AMA en un correo electrónico a The Associated Press. "Este es otro golpe devastador a la credibilidad tanto de la AMA como de World Aquatics, y al deporte limpio", dijo, refiriéndose al organismo rector mundial de la natación. En un comunicado, la AMA reconoció que los dos nadadores chinos habían dado positivo y fueron suspendidos provisionalmente por "rastros de la sustancia prohibida metandienona". Esa suspensión duró aproximadamente un año".



