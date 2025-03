¿Pagarás más por la gasolina con las nuevas tarifas de Canadá? Depende de dónde vivas

Los aranceles estadounidenses a las importaciones de combustible canadiense podrían afectar a algunas partes del país más que a otras.

Según los expertos, el Noreste podría ser el primero en sufrirlo, y los precios también podrían aumentar en la Costa Oeste. Pero incluso es improbable que esas posibles subidas se produzcan de inmediato.

Los aranceles establecidos el martes eran del 25% para la mayoría de las importaciones, pero solo del 10% para los productos energéticos.

Aunque la producción nacional estadounidense de petróleo alcanzó un récord mundial de 4.700 millones de barriles en 2024, Canadá sigue siendo una importante fuente de petróleo para Estados Unidos, ya que el año pasado envió 1.500 millones de barriles de crudo al mercado estadounidense. México, cuyas exportaciones energéticas a Estados Unidos también se enfrentan a un arancel del 25%, es la segunda mayor fuente de petróleo para Estados Unidos, enviando 166 millones de barriles al norte de la frontera. Eso supone aproximadamente dos tercios más de lo que EE.UU. importa de Arabia Saudita.

Cualquier subida de los precios de la gasolina podría sumarse a las preocupaciones de que los aranceles del presidente Donald Trump disparen la inflación para los estadounidenses, ya cansados de años de subidas de precios, que prometió durante y después de su campaña presidencial reducir en su primer día en el cargo.

La buena noticia para los conductores es que los precios de la gasolina son relativamente bajos ahora, una media de US $3.11 el galón en todo el país según la AAA, solo un centavo más que en los últimos días y unos dos centavos menos desde que Trump asumió el cargo. Eso podría amortiguar el impacto cuando las gasolineras empiecen a subir los precios. El precio medio en Massachusetts se mantuvo sin cambios en US $3.01 por galón. Los precios bajaron un centavo tanto en el estado de Washington como en California, aunque ambos superan los US $4 por galón, muy por encima ya de la media nacional.

El dolor en las gasolineras afectará de forma diferente en todo el país, porque no existe un mercado único para la gasolina. Diferentes partes del país obtienen el crudo, la gasolina o el diésel de diferentes lugares a través de diferentes métodos de suministro.

Por ejemplo, gran parte del suministro de gasolina del Noreste procede de la mayor refinería de Canadá, en Saint John, Nuevo Brunswick, gestionada por Irving Oil. Irving ha dicho a sus clientes que no cubrirá el mayor costo de los aranceles, que podrían añadir entre 20 y 25 centavos al galón de gasolina. Los expertos dijeron a CNN que, como Irving envía su gasolina a EE.UU. por barco, puede redirigir fácilmente los envíos a mercados donde no tendrá que hacer frente a los aranceles.

"Donde están en Canadá, el mundo es su ostra", dijo Tom Kloza, jefe global de análisis energético de OPIS.

Menos petróleo de Irving significa menor oferta, lo que probablemente haría subir los precios. Incluso las gasolineras que no obtienen su gasolina de Irving podrían subir los precios si observan subidas de precios de sus rivales que sí obtienen su combustible de dicha refinería, dijo Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

Pero gran parte de los productos energéticos de Canadá se transportan por oleoductos desde los campos petrolíferos hasta las refinerías estadounidenses del Medio Oeste y los estados de las Montañas Rocosas. Y la falta de compradores alternativos para ese crudo podría significar que esos productores canadienses lo tendrán mucho más difícil para reorientar su petróleo.

"Estamos importando unos 3 millones de barriles diarios de crudo canadiense a la región del Medio Oeste y las Montañas Rocosas", dijo Lipow, quien añadió que las refinerías estadounidenses que utilizan ese crudo canadiense lo prefieren al petróleo estadounidense porque es un grado más pesado que requiere menos petróleo para fabricar el mismo galón de gasolina.

"Es una relación simbiótica", afirmó. Pero añadió que la mayoría de esas refinerías se alejarán de las petroleras canadienses, a menos que los productores acepten proteger a sus compradores estadounidenses del costo de los aranceles mediante una reducción de los precios.

Las refinerías estadounidenses de toda la costa oeste también podrían ver cómo su suministro normal de crudo canadiense se traslada al extranjero, lo que daría lugar a una oferta más reducida y, por tanto, a unos costos más elevados.

Pero, de todos modos, la gasolina podría ser solo unos centavos por galón más cara, porque los mercados mundiales del petróleo están presionando a la baja el precio del petróleo en estos momentos, dijo Kloza. En parte, esto se debe a que la OPEP+, un grupo que incluye países de la OPEP y otros exportadores de petróleo no pertenecientes a la OPEP, como Rusia y México, acordó a principios de esta semana aumentar la producción.

A los operadores petroleros también les preocupa que las posibles guerras comerciales de EE.UU. con sus principales socios comerciales puedan empujar a varios países a la recesión, dijo Kloza. Nada hace caer el consumo de petróleo, y los precios del petróleo, más rápidamente que una recesión.

Los precios del crudo Brent cerraron el martes con una caída del 1%, el quinto descenso en seis días de negociación y un mínimo de seis meses para ese índice de referencia mundial. El petróleo West Texas Intermediary, una mejor medida de los precios norteamericanos ha tenido un descenso similar.

The-CNN-Wire

& 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.