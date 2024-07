Panamá pide ayuda para identificar a 10 migrantes fallecidos al intentar cruzar selva del Darién

Migrantes viajan en una embarcación hacia Lajas Blancas, Panamá, el 28 de junio de 2024, tras cruzar a pie el Tapón del Darién desde Colombia. (AP Foto/Matías Delacroix) kabc

CIUDAD DE PANAMÁ -- Las autoridades judiciales de Panamá pidieron el lunes ayuda a la comunidad internacional para identificar a 10 migrantes fallecidos, entre ellos dos menores de edad, al intentar cruzar la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. La Procuraduría General de la Nación formuló la solicitud luego de que los cuerpos de las víctimas fueran rescatados y trasladados el fin de semana en bolsas negras a una morgue judicial de la capital panameña, en lo que se trata del más reciente incidente mortal ocurrido en esa ruta migratoria irregular y en momentos en que el nuevo gobierno de Panamá intenta frenar ese creciente flujo. La institución judicial ofreció un número telefónico para recibir información local o del extranjero. Mientras, el fiscal superior de la provincia de Colón y de la comarca indígena Guna Yala, Rafael Baloyes, dijo el lunes a un canal de la televisión local que los fallecidos son ocho adultos y dos menores. Agregó que según el Instituto de Medicina Forense se trata de personas sudamericanas por sus rasgos físicos pero que se requiere mayor información para establecer su identidad. Los migrantes murieron aparentemente después de que una fuerte corriente de río los arrastrase la madrugada del 16 de julio. Más de medio millón de migrantes cruzaron el Darién, en la frontera con Colombia, el año pasado con rumbo a los Estados Unidos y más de 212,000 lo habían hecho hasta mediados de julio, más del 60% de ellos venezolanos, según las autoridades panameñas. Les siguen los ecuatorianos, colombianos y chinos. En lo que va del año y sin contar los 10 muertos recientes, al menos 29 migrantes han fallecido en su intento por cruzar la selva por diversas causas, de acuerdo con la policía fronteriza. El año pasado se reportaron 84 decesos.

