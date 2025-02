VIDEO: Un papá graba el momento en que su hijo es tragado por una ballena en Chile

Un dramático incidente en la Patagonia chilena se hizo viral después de que una ballena se tragara y -casi de inmediato- escupiera a un hombre que navegaba en kayak en las aguas del Estrecho de Magallanes.

PUNTA ARENAS, Chile -- Un dramático incidente en la Patagonia chilena se hizo viral después de que una ballena se tragara y -casi de inmediato- escupiera a un hombre que navegaba en kayak en las aguas del Estrecho de Magallanes. Adrián Simancas, de 24 años, estaba haciendo kayak con su padre, Dell Simancas, cuando el gigantesco animal apareció inesperadamente y atrapó al joven y su embarcación amarilla con sus fauces. Segundos después, tras liberarlo, el cetáceo siguió nadando. Los momentos fueron captadas por Dell, quien pese a la situación inusitada seguía motivando a su hijo a mantener la calma y volver al kayak. "Tranquilo, tranquilo", se escucha en el vídeo que ya se ha viralizado en Chile. "Yo pensé que había muerto", dijo el joven a The Associated Press. "Pensé que me había comido, que me había tragado". El joven relató el "terror" de estos pocos segundos y explicó que fue cuando volvió a la superficie que sintió "miedo de verdad". "Cuando salí y empecé a flotar ahí sentí el miedo de verdad, de que también le fuese a pasar algo a mi papá, que no hubiésemos llegado a tiempo a la orilla, que me fuese dar hipotermia", recordó. "Ya cuando salí, entendí que probablemente era por curiosidad que se había acercado la ballena o quizás para comunicar algo". Pese al incidente, su padre, siempre con la cámara en la mano, intentó tranquilizarlo. "Cuando volteo, no veo a Adrián, a mi hijo. Me sorprendí, me preocupé", contó a AP. "Después veo que sale a la superficie... Y después veo una parte del cuerpo de una ballena". Tras nadar por unos segundos, el joven consiguió alcanzar el kayak de su papá y fue rápidamente auxiliado. Pese al susto, ambos volvieron a la orilla sin lesiones. El incidente ocurrió el pasado fin de semana en la bahía El Águila, en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, a unos 3.000 kilómetros de la capital, Santiago. Ahí se ubica el Estrecho de Magallanes, uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia chilena. Conocido por las actividades de aventura, sus gélidas aguas suponen un reto para los navegantes, nadadores y aventureros, quienes buscan desafiarlo cruzándolo de diversas formas. Pese a que febrero es verano en el hemisferio sur, las temperaturas en la región permanecen bajas, con mínimas que pueden caer hasta los 4 grados y máximas que difícilmente superan los 20. Los ataques de las ballenas directos hacia las personas son poco frecuentes en las costas chilenas.



