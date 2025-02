Papa es hospitalizado para pruebas médicas y tratar bronquitis; Vaticano cancela su agenda

By NICOLE WINFIELD Friday, February 14, 2025 8:52PM











El papa Francisco recibe al primer ministro eslovaco Robert Fico en el Vaticano, el viernes 14 de febrero de 2025. Vatican Media vía AP, HO

ROMA -- Francisco fue hospitalizado el viernes para tratar una bronquitis que arrastra desde hace una semana y someterse a algunas pruebas diagnósticas necesarias, informó el Vaticano, confirmando los últimos problemas de salud del pontífice argentino de 88 años que lo obligaron a cancelar su agenda al menos hasta el lunes. Desde que se le diagnosticó una bronquitis el 6 de febrero, el papa ha continuado con sus audiencias diarias en su suite del hotel del Vaticano en que vive. Asistió a su audiencia general el miércoles e incluso presidió una misa al aire libre el domingo. Pero ha delegado sus discursos en un asistente afirmando que tenía problemas para respirar. El viernes, lució hinchado y pálido durante las audiencias que mantuvo antes de ir al hospital. La hinchazón es un indicativo de que la medicación que está tomando para tratar la infección pulmonar le está causando una retención de líquidos. Christopher Lamb, corresponsal de CNN en el Vaticano, quien vio a Francisco al inicio de una audiencia el viernes con el director de CNN, Mark Thompson, dijo que el papa estaba mentalmente alerta pero batallaba para hablar durante períodos prolongados debido a las dificultades respiratorias. Francisco, a quien le extirparon parte de un pulmón cuando era joven, lleva tiempo padeciendo problemas de salud, especialmente episodios prolongados de bronquitis aguda en invierno. Utiliza silla de ruedas, andador o bastón para moverse por su apartamento y recientemente se cayó dos veces, lastimándose el brazo y la barbilla. El papa está siendo tratado en el policlínico Gemelli de Roma, donde fue hospitalizado por última vez en junio de 2023 para someterse a una cirugía en que le extirparon tejido cicatricial intestinal y repararon una hernia en la pared abdominal. Unos meses antes, había pasado tres días en el centro médico para recibir antibióticos intravenosos debido a una infección respiratoria. Más tarde reveló que había sido hospitalizado ese día tras presentar una fiebre alta y fue diagnosticado con lo que él mismo describió como "una neumonía aguda y fuerte, en la parte inferior de los pulmones". El Vaticano explicó en un comunicado que el pontífice sería hospitalizado tras sus reuniones del viernes. Además de con funcionarios de la Santa Sede, el papa recibió al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el viernes por la mañana. "Esta mañana, al final de las audiencias, el papa Francisco será hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli para algunas pruebas diagnósticas necesarias y para continuar en un entorno hospitalario el tratamiento para la bronquitis que aún está en curso", explicó la nota. No se proporcionaron detalles sobre la duración de la hospitalización de Francisco, pero el Vaticano anunció más tarde que cancelaba su participación en los eventos del Año Santo hasta el lunes. El papa tenía una agenda ocupada para el fin de semana, con una audiencia con artistas en la ciudad para el Jubileo el sábado, una misa para ellos el domingo y un viaje a los famosos estudios de cine Cinecittà en Roma el lunes. Un cardenal del Vaticano presidirá la misa en lugar de Francisco, y la Santa Sede anunció que los otros eventos fueron cancelados "debido a la imposibilidad del papa de participar". Los anuncios del Vaticano, entregados antes de la hospitalización de Francisco, contrastaron marcadamente con su hospitalización de 2023 por bronquitis que causó confusión. En un primer momento, la Santa Sede explicó que había ingresado para unas pruebas programadas, pero el propio Francisco reveló más tarde que había sentido un dolor en el pecho y fue llevado de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó bronquitis. Le administraron antibióticos en vena y, a su salida del centro tras recibir el alta el 1 de abril, bromeó con que "seguía vivo". "Gracias a Dios puedo contar la historia, porque el organismo, el cuerpo, respondió bien al tratamiento", dijo más tarde a los periodistas el 30 de abril de 2023, cuando reveló que había tenido neumonía. Francisco pasó 10 días en el mismo hospital en julio de 2021 tras una cirugía por un estrechamiento del intestino. Entonces, atribuyó a su enfermero personal el haberle salvado la vida por haber insistido en que atendiera el problema. No era la primera vez que reconocía a un enfermero por ese motivo. El papa relató su experiencia cercana a la muerte por una infección pulmonar en su juventud en su reciente autobiografía, "Esperanza", en la que afirma que sobrevivió gracias a una enfermera, una monja italiana llamada sor Cornelia Caraglio. "Era una mujer con experiencia y culta que había trabajado como maestra en Grecia y rápidamente se dio cuenta de la gravedad de mi situación: Llamó al especialista, quien drenó un litro y medio de líquido de mis pulmones. Comenzó una lenta e inestable recuperación desde el borde entre la vida y la muerte", recordó. Fue ella quien, después de que el médico le prescribiera una cierta dosis de penicilina y estreptomicina, ordenó que se duplicara, relató el pontífice en su libro. "Tenía intuición y experiencia práctica, y ciertamente no le faltaba valor", agregó. "Mis compañeros vinieron desde el seminario a visitarme, algunos también me donaron su sangre para transfusiones. Poco a poco, las fiebres decidieron dejarme, y la luz comenzó a regresar". Francisco sobrevivió, pero durante el curso de su tratamiento tuvo que someterse a la extirpación del lóbulo superior de su pulmón derecho después que se desarrollaran tres quistes. "El procedimiento quirúrgico utilizó las técnicas de la época: se pueden imaginar las incisiones que hicieron y cómo sufrí", comentó en otra autobiografía, "Vida". La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

