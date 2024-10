El papa nombra 21 nuevos cardenales y aumenta el número de personas que elegirán a su sucesor

By NICOLE WINFIELD Sunday, October 6, 2024











El papa Francisco aparece en la ventana de su estudio para la bendición tradicional a fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 6 de octubre de 2024. AP Foto/Andrew Medichini

ROMA -- El papa Francisco nombró el domingo 21 nuevos cardenales, lo que incrementó de forma considerable el número de miembros del Colegio Cardenalicio y consolida su huella en el grupo de prelados que algún día elegirá a su sucesor. Entre los elegidos por el primer papa latinoamericano de la historia estaban los líderes de varias diócesis y arquidiócesis importantes en América del Sur. Se trata del arzobispo de Santiago del Estero, Argentina, Vicente Bokalic Iglic; el arzobispo de Porto Alegre, Brasil, Jaime Spengler; el arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Natalio Chomali Garib; el arzobispo de Guayaquil, Ecuador, Luis Gerardo Cabrera Herrera; y el arzobispo de Lima, Perú, Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio. También nombró al cardenal de mayor edad hasta ahora: monseñor Angelo Acerbi, un diplomático retirado del Vaticano de 99 años que una vez fue rehén durante seis semanas en Colombia por guerrilleros izquierdistas, y el más joven, el jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana de 44 años en Melbourne, Australia, el obispo Mykola Bychok, nombrado en un guiño a la guerra en curso en Ucrania. Los nuevos cardenales recibirán sus sombreros rojos en una ceremonia conocida como consistorio el 8 de diciembre, un importante feriado que da inicio oficialmente a los festejos navideños en Roma. Será el décimo consistorio de Francisco y la mayor infusión de cardenales en edad de votar en el colegio en sus 11 años de pontificado. Ya antes del anuncio del domingo, Francisco había nombrado a la gran mayoría de los cardenales en edad de voto que algún día participarán en un cónclave para elegir a su sucesor. Según estadísticas del Vaticano, antes del domingo 92 de los cardenales menores de 80 años -y, por tanto, elegibles para votar en un cónclave- habían sido elegidos por Francisco, en comparación con los 24 nombrados por el papa Benedicto XVI y seis por San Juan Pablo II. Mostrando la universalidad de la Iglesia en todo el mundo, Francisco también recurrió al arzobispo de Teherán, Irán, monseñor Dominique Joseph Mathieu, y al obispo de Bogor, Indonesia, monseñor Paskalis Bruno Syukor. Ambos pertenecen a la orden religiosa franciscana y son dos de los cuatro nuevos cardenales franciscanos. También designó al arzobispo de Toronto, Francis Leo. Además de Syukor, Asia tiene dos cardenales más: monseñor Tarcisio Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio; y monseñor Pablo Virgilio Sinogco David, obispo de Kalookan, Filipinas. Aparte de Asia, la otra región donde la Iglesia está creciendo es África, que tiene dos nuevos cardenales: el arzobispo de Abiyán, Costa de Marfil; monseñor Ignace Bessi Dogbo, y el obispo de Argel, Argelia, monseñor Jean-Paul Vesco. En un gesto al sínodo que se celebra este mes en el Vaticano y que debate el futuro de la Iglesia, Francisco también nombró al reverendo Timothy Racliffe, un teólogo británico que es uno de los asesores espirituales de la reunión.

