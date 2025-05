León XIV expone su visión e identifica la IA como un desafío clave para la humanidad

By NICOLE WINFIELD Saturday, May 10, 2025 7:03PM











El papa León XIV se reúne con el Colegio Cardenalicio en el Vaticano, el sábado 10 de mayo de 2025. (Vatican Media vía AP) kabc

CIUDAD DEL VATICANO -- El papa León XIV realizó una visita sorpresa el sábado a un santuario al sur de Roma dedicado a la Virgen y de importancia para su orden agustiniana. Los habitantes de Genazzano se reunieron en la plaza frente a la iglesia principal que alberga el Santuario de la Madre del Buen Consejo, esperando que León saliera, según imágenes transmitidas por la TV2000 católica de Italia. Se esperaba que el pontífice bendijera a la multitud después de terminar sus oraciones. León había visitado previamente el santuario, que es administrado por frailes agustinos, el año pasado, cuando era cardenal. Ha sido un lugar de peregrinación desde el siglo XV. Horas antes, el pontífice expuso su visión para el papado, identificando a la inteligencia artificial como uno de los asuntos más críticos a los que se enfrenta la humanidad y prometió continuar con algunas de las prioridades fundamentales del papa Francisco. En su primera audiencia formal, León mencionó repetidamente a Francisco y la declaración de misión del papa argentino de 2013, dejando claro su compromiso de hacer de la Iglesia católica una institución más inclusiva, atenta a los fieles y que se preocupa por los "menos favorecidos y rechazados". León, el primer papa estadounidense, dijo a los cardenales que lo eligieron que estaba completamente comprometido con las reformas del Concilio Vaticano II, las reuniones celebradas en la década de 1960 que modernizaron la institución. Identificó la inteligencia artificial como uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad y afirmó que plantea desafíos para defender la dignidad humana, la justicia y el trabajo. En otra señal de sus prioridades, el Vaticano reveló que León, miembro de la orden religiosa agustiniana, conservaría el lema y el escudo de armas que tenía como obispo de Chiclayo, Perú. El lema, "In Illo uno unum", fue pronunciado por San Agustín en un sermón para explicar que "aunque los cristianos seamos muchos, en el único Cristo somos uno". Identificándose con Francisco El pontífice se refirió a la inteligencia artificial al explicar la elección de su nombre: Su homónimo, el papa León XIII, fue papa de 1878 a 1903 y sentó las bases del pensamiento social católico moderno. Lo hizo de la manera más famosa con su encíclica Rerum Novarum de 1891, que abordó los derechos de los trabajadores y el capitalismo en el amanecer de la era industrial. El difunto papa criticó tanto el capitalismo laissez-faire como el socialismo centrado en el estado, dando forma a una corriente económica distintivamente católica. En sus comentarios del sábado, León dijo que se identificaba con su predecesor, quien abordó la gran cuestión social del día planteada por la revolución industrial en la encíclica. "En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su enseñanza social en respuesta a otra revolución industrial y a los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo", señaló. Hacia el final de su pontificado, Francisco se volvió cada vez más vocal sobre las amenazas a la humanidad que plantea la inteligencia artificial y pidió un tratado internacional para regularla. Advirtió que una tecnología tan poderosa corre el riesgo de convertir las relaciones humanas en meros algoritmos. Francisco llevó su mensaje al Grupo de los Siete países industrializados cuando se dirigió a su cumbre el año pasado, insistiendo en que la inteligencia artificial debe seguir siendo centrada en el ser humano para que las decisiones sobre cuándo usar armas o incluso herramientas menos letales siempre sean tomadas por humanos y no por máquinas. El difunto papa argentino también utilizó su mensaje anual de paz de 2024 para pedir un tratado internacional que garantice que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de forma ética, argumentando que una tecnología que carece de los valores humanos de compasión, misericordia, moralidad y perdón es demasiado peligrosa para desarrollarse sin control. Francisco, en muchos sentidos, vio al misionero agustiniano nacido en Chicago, Robert Prevost, como una especie de heredero aparente: lo trasladó para hacerse cargo de una pequeña diócesis peruana en 2014, donde Prevost más tarde se convirtió en obispo y jefe de la conferencia episcopal peruana, y luego lo llamó a Roma para hacerse cargo de una de las oficinas más importantes del Vaticano encargada de evaluar las nominaciones de obispos en 2023. En el discurso, pronunciado en italiano en el aula del sínodo del Vaticano, no en el Palacio Apostólico, León hizo repetidas referencias a Francisco y al luto por su muerte. Sostuvo la declaración de misión de Francisco al inicio de su pontificado en 2013, "La alegría del Evangelio", como una especie de órdenes para él mismo, sugiriendo que tiene la intención de continuar en gran medida con las prioridades de Francisco. Mencionó la insistencia de Francisco en la naturaleza misionera de la Iglesia y la necesidad de hacer su liderazgo más colegiado. También habló sobre la necesidad de prestar atención a lo que dicen los fieles "especialmente en sus formas más auténticas e inclusivas, especialmente la piedad popular". Nuevamente, refiriéndose a la declaración de misión de Francisco de 2013, León hizo hincapié en la necesidad de que la Iglesia exprese "cuidado amoroso por los menos favorecidos y rechazados" y participe en un diálogo valiente con el mundo contemporáneo. Un cónclave rápido León, que fue recibido con una ovación de pie al entrar, leyó de su texto previamente preparado, levantando la vista ocasionalmente. Incluso cuando apareció por primera vez ante el mundo en la logia de la Basílica de San Pedro el jueves por la noche, León leyó de un texto preparado que debió haber redactado en algún momento antes de su histórica elección o en la hora que transcurrió después de ésta. Parecía más cómodo hablando de manera improvisada en las pocas palabras que pronunció en español. Prevost fue elegido el 267mo pontífice el jueves en la cuarta votación del cónclave, un resultado excepcionalmente rápido dado que este fue el cónclave más grande y geográficamente diverso de la historia y no todos los cardenales se conocían antes de llegar a Roma. Los cardenales han dicho que Prevost no pronunció ningún discurso importante durante las discusiones previas al cónclave, y llevó al cónclave el tabú tradicional que impide que un papa sea de Estados Unidos, dado su estatus de superpotencia. Pero Prevost ya era conocido por muchos. Dijeron que causó una impresión en grupos más pequeños donde el inglés era el idioma clave de comunicación en un cónclave que reunió a 133 cardenales de 70 países. El cardenal de Madagascar Désiré Tsarahazana dijo a los periodistas el sábado que en la votación final, Prevost había recibido "más" de 100 votos. Eso sugiere un margen extraordinario, muy por encima de los dos tercios, o 89 votos, necesarios para ser elegido. El comentario de un contendiente El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien había sido considerado uno de los principales contendientes para ser papa, ofreció sus felicitaciones el sábado en una carta publicada en el periódico de su ciudad natal, Il Giornale di Vicenza. Parolin elogió la comprensión de León sobre los problemas actuales, recordando sus primeras palabras desde la logia cuando habló de la necesidad de una paz que sea "desarmada y desarmante". Parolin dijo que había apreciado el liderazgo de Prevost en Chiclayo, diciendo que ayudó a manejar un problema particularmente espinoso -sin detalles- y llegó a apreciar más de cerca su gobernanza en el Vaticano manejando la oficina de los obispos. Específicamente, Parolin elogió la comprensión de León de las personas y situaciones, su "calma en la argumentación, equilibrio al proponer soluciones, respeto, cuidado y amor por todos".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.