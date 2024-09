Partido gobernante mexicano elige nuevos mandos e integra a hijo de López Obrador a la directiva

Andrés Manuel López Obrador se cruza de brazos después de pronunciar su último Informe del Estado de la Unión en el Zócalo, en Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2024. Foto AP/Félix Márquez

CIUDAD DE MÉXICO -- La dirigencia del poderoso partido gobernante de México eligió el domingo a nuevos mandos e incorporó a la directiva al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador a escasos días del fin de su sexenio. Unos 3,000 consejeros y congresistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eligieron como presidenta del partido a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, quien reemplazará a Mario Delgado, que se unirá a partir del 1 de octubre al gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para ocupar la Secretaría de Educación. En la secretaría general quedó Carolina Rangel y en la secretaría de organización fue electo Andrés Manuel López Beltrán, hijo del mandatario saliente. López Obrador ha asegurado que se apartará de la política de manera definitiva para irse a vivir en su finca en el sur del país al finalizar su mandato. Por ello, dentro de su partido ya se dan pasos para la transición y el cambio de liderazgo que quedará en manos de Sheinbaum y la nueva directiva. Poco antes de su elección, López Beltrán dijo en un discurso que le daba mucho gusto iniciar su carrera en Morena aunque admitió que "siempre estuve" en el partido. "Me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente". El hijo de López Obrador ocupará un cargo clave en Morena y tendrá entre sus responsabilidades mantener los vínculos y comunicación entre el partido y las comunidades, coordinar las tareas de afiliación y la realización de asambleas municipales. Al grito de "¡es honor estar con Obrador!" miles de consejeros y militantes iniciaron el séptimo congreso nacional de Morena donde a pesar de la ausencia del mandatario todas las figuras del partido lo recordaron recurrentemente, y se repartieron afiches y se vendieron muñecos y camisetas con la figura de López Obrador. Ante la multitud Sheinbaum llamó a preservar el legado de su predecesor y padre político, al que identificó como el "mejor presidente" de México. "Ningún presidente de nuestro país había salido con tanto cariño y tanto amor de su pueblo. Por eso digo que es el mejor presidente de la historia", sostuvo. En un discurso, la futura mandataria pidió a los miembros de la organización que "no apostemos nunca a la división interna", a comportarse con honestidad y sencillez y no actuar de manera coludida con la delincuencia. También los exhortó a no permitir "amiguismo" y el "nepotismo". Poco después que se anunciaron los nuevos directivos, Sheinbaum salió a felicitarlos y afirmó en su cuenta de X, antes Twitter, que "sabrán guiar con principios y unidad nuestro movimiento". Sheinbaum anunció su separación temporal de Morena para cumplir las funciones como presidenta a partir del 1 de octubre. Desde su creación en el 2014 Morena, que tiene entre sus miembros a exmilitantes del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha vivido un vertiginoso crecimiento que se consolidó luego de que López Obrador llegó al gobierno en diciembre del 2018. Actualmente, Morena controla el Congreso federal, las gobernaciones de 24 de los 32 estados del país y la mayoría de los congresos locales, lo que lo ha convertido en el principal partido de México al desplazar a las fuerzas tradicionales: el Partido de Acción Nacional (PAN), el PRI y el PRD, que profundizó su crisis en las elecciones generales de junio al perder el registro como organización nacional luego de que no alcanzó 3% del total de los votos. Aunque López Obrador declaró que su hijo ayudará a "consolidar a Morena", algunos analistas estiman que su función irá más allá puesto que el partido en este momento no requiere de una consolidación debido a que tiene una posición privilegiada frente a una oposición muy debilitada y con un liderazgo en crisis. El consultor político y académico Rubén Aguilar afirmó que el gobernante, de 70 años, le dejará Morena a López Beltrán para asegurar la cohesión y continuidad de su organización. "Puede ser un antídoto para (evitar) la ruptura del partido, para las divisiones y las disputas y las luchas por cargos", dijo Aguilar a The Associated Press. Las divisiones representan un riesgo latente en Morena debido a que es un partido con una institucionalización interna débil porque dependen en gran medida del liderazgo carismático y personalizado de López Obrador, según estiman los especialistas. Pese a que López Obrador le entregó en septiembre del 2023 a Sheinbaum el mando de Morena luego de que fue electa candidata para los comicios presidenciales que ganó en junio pasado por amplio margen, Aguilar afirmó que partir de ahora ella deberá compartir las decisiones sobre el manejo del partido con el hijo del gobernante. Sobre la experiencia política López Beltrán, quien es conocido como "Andy", poco se sabe. Algunos medios locales refieren que fue uno de los más cercanos colaboradores de su padre antes de ganar las elecciones del 2018, y que incluso llegó a manejarle su agenda privada y las relaciones de Morena en la capital y el Estado de México. Pero después se distanció de partido y se dedicó a una empresa de chocolates.

