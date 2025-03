Pasajero demanda a United tras afirmar que un piloto lo sacó a la fuerza del baño del avión

ARCHIVO - Un avión de United Airlines en el Aeropuerto Internacional de Denver, el martes 16 de abril de 2024, en Denver. AP Foto/David Zalubowski, Archivo

NUEVA YORK -- Un pasajero judío ortodoxo afirma que un piloto de United Airlines lo sacó por la fuerza del baño de un avión mientras sufría estreñimiento, exponiendo sus genitales a otros pasajeros durante un vuelo de Tulum, México, a Houston. Yisroel Liebb, de Nueva Jersey, describió su viaje a través de cielos presuntamente hostiles en una demanda federal interpuesta esta semana contra la aerolínea y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyos agentes, dijo, abordaron el avión al aterrizar y se lo llevaron esposado. Liebb y un compañero de viaje judío ortodoxo dijeron que el piloto hizo comentarios despectivos sobre su fe. Afirmaron que se vieron obligados a perder un vuelo de conexión a la ciudad de Nueva York mientras los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos los paseaban por una terminal del aeropuerto, los colocaban en celdas de detención y registraban su equipaje. Hilton Beckham, Comisionado Asistente de Asuntos Públicos de CBP, dijo: "Los agentes de CBP respondieron a informes de un disturbio en un vuelo a solicitud de la aerolínea. Debido al litigio en curso, no podemos hacer más comentarios". United Airlines se negó a comentar. Se dejaron mensajes en busca de comentarios a un abogado que representa a Liebb y al otro viajero, Jacob Sebbag. En la demanda, presentada el miércoles en el tribunal federal de Manhattan, Liebb dijo que estuvo en el baño en la parte trasera del avión durante unos 20 minutos el 28 de enero cuando un asistente de vuelo despertó a Sebbag de una siesta y le pidió que viera si estaba bien. Liebb dijo que explicó su problema gastrointestinal y le aseguró a Sebbag que saldría pronto. Sebbag se lo dijo al asistente de vuelo, de acuerdo con la demanda. Unos diez minutos después, con Liebb aún indispuesto, el piloto se acercó a Sebbag y le pidió que viera a Liebb, se indica en la demanda. El piloto luego le gritó a Liebb que saliera del baño de inmediato, según el documento. Liebb le dijo al piloto que estaba terminando y que saldría en breve. El piloto respondió rompiendo la cerradura, forzando la puerta del baño y sacando a Liebb con los pantalones aún alrededor de los tobillos, exponiendo sus genitales a Sebbag, asistentes de vuelo y pasajeros cercanos, según la demanda. Liebb y Sebbag dijeron que el piloto luego los empujó de regreso a sus asientos mientras amenazaba con arrestarlos y hacía comentarios sobre su fe y cómo "actúan los judíos". Después de que el vuelo de dos horas aterrizó en Houston, los hombres dijeron que alrededor de media docena de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza abordaron el avión y los escoltaron fuera. Liebb dijo que cuando preguntó por qué estaban siendo detenidos, un oficial le apretó las esposas y respondió: "Esto no es condado ni estado. Somos Seguridad Nacional. No tienes derechos aquí". Los hombres dijeron que United les reservó un vuelo a la ciudad de Nueva York al día siguiente de forma gratuita, pero cualquier ahorro de los boletos complementarios se perdió porque tuvieron que pagar una estadía en un hotel durante la noche y alimentos durante su retraso.

