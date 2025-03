Pequeñas empresas se preparan para impacto de aranceles para sus clientes y sus resultados finales

Dulce Castellanos and

By

CENTRO DE LOS ÁNGELES (KABC) -- A nivel local, muchas pequeñas empresas se están preparando para lo que estos enormes aranceles significarán para sus clientes y para sus resultados finales.

Son tiempos inciertos para los empresarios. Aún no sabe hasta qué punto estos aranceles podrían afectar drásticamente a su negocio y si posteriormente tendrán que repercutir esos aumentos en sus clientes. Mucha gente espera lo mejor, pero también se prepara para lo peor.

"Dado que muchos de nuestros productos provienen de México, serán un poco más caros. Entonces esa es una de mis grandes preocupaciones," dijo Julián Ascencio.

La pequeña empresa familiar de Julián Ascencio "El Mercadito Boots", conocida por su exclusiva ropa vaquera, como las botas "cuadra", de piel exótica y que son hechas a mano en México.

"Esto es piel de pescado", agrego.

El costo de traer esas botas a la tienda podría resultar en un fuerte aumento.

Hay incertidumbre ante la entrada en vigor de los aranceles del 25% de Trump a las importaciones canadienses y mexicanas.

"Estas (botas) se venden por $800 dolares, supongo que con el arancel probablemente subirían a $900, posiblemente $950", dijo Ascencio.

"Mucha gente se está viendo afectada porque, a mayor escala, la gente no se da cuenta de que son tiempos difíciles", dijo Jasmine, una consumidora.

Los pequeños empresarios del "Mercado de los Ángeles" esperan que las tarifas no les obliguen a subir los precios a sus clientes.

Un gerente de un restaurante hablo bajo anonimato.

"Tres de mis proveedores ya me han dicho que los precios van a subir, pase lo que pase. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto, mencionaron entre un 25 y un 30%, así que nos estamos preparando para ello".

Y dice que esa no será la primera política de la administración Trump que ha visto impactar negativamente a su restaurante y el Mercadito.

"Hace un par de semanas, el primer piso no abrió porque tenían miedo de ICE", agrego.

Ahora se espera que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, proporcione detalles sobre la respuesta de su país. Se espera que revele mas detalles el domingo.