Perros tipo pit-bull matan a bebé de 3 meses en vivienda en Nueva York

ROCHESTER, Nueva York -- Dos perros mataron a un bebé de tres meses en una vivienda de Nueva York el fin de semana, informó el martes la policía. Los agentes respondieron la tarde del sábado una llamada al 911 donde se reportaba que unos perros habían atacado a un menor, dijo la policía de la ciudad de Rochester en un comunicado de prensa. "Los socorristas encontraron a un bebé de tres meses con traumatismos graves en el cuerpo", según el comunicado. Fue trasladado urgentemente al hospital Strong Memorial, donde murió. Agentes de control animal retiraron de la vivienda a dos perros "tipo pit-bull" a los que se atribuye el ataque al menor, indicó la policía. La policía, junto con los Servicios de Protección Infantil y la fiscalía del condado Monroe, investigan las circunstancias que condujeron a la muerte del niño, según la policía, que declinó dar más detalles. Hasta el momento, no se han presentado cargos.



