Persistente ola de calor en EEUU bate nuevos récords mientras abrasa el oeste y sofoca el este

LOS ÁNGELES -- Una ola de calor de larga duración que ya ha batido récords anteriores en todo Estados Unidos persistirá, abrasando partes del Oeste con temperaturas peligrosas que se elevarán hasta los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) y manteniendo el Este en sus garras calientes y húmedas durante toda la semana, anunciaron los meteorólogos el domingo.

Una advertencia de calor excesivo -la alerta más alta del Servicio Meteorológico Nacional- entró en vigor para unos 36 millones de personas, o alrededor del 10% de la población, y se espera que las temperaturas en Oregon superen los 38 C (100 F) y alcancen los 46.1 C (115 F) en algunas partes de California el domingo, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) Bryan Jackson.

"Esperamos que unas cuantas decenas, del orden de 30, empaten o superen su récord diario de temperaturas máximas" en el Oeste y el Noroeste del Pacífico, dijo Jackson.

Las temperaturas abrasadoras batieron numerosos récords el sábado. En Redding, California, se registró una máxima de 48.3 C (119 F), superando su récord histórico de 47.8 C (118 F). Ukiah, al norte de San Francisco, alcanzó los 47 C (117 F) el sábado, lo que batió el récord de la ciudad para esa fecha e igualó su máximo histórico para cualquier día del año. Livermore, al este de San Francisco, tuvo 43.8 C (111 F), con lo que batió el récord diario de temperatura máxima de 42.7 C (109 F) fijado más de un siglo antes, en 1905.

Las Vegas igualó su marca de 46 C (115 F), que se había registrado en 2007; Phoenix llegó a 45.5 C (114 F), rozando el récord de 46.7 C (116 F) documentado en 1942.

Marko Boscovich dijo que la mejor manera de combatir el calor en Las Vegas era estar sentado en una máquina tragamonedas con una cerveza fría y dentro de un casino con aire acondicionado.

"Pero saben, cuando alcanza tres dígitos ya me da lo mismo", dijo Boscovich, que estaba de visita desde Sparks, Nevada, para ver un concierto de Dead & Company en la Sphere el sábado por la noche. "Quizá toquen una de mis favoritas, 'Cold Rain and Snow' (Nieve y lluvia fría)".

En la costa oriental, más húmeda, se esperaban temperaturas por encima de los 38 C (100 F), aunque no había avisos de calor excesivo en vigor para la región el domingo, dijo Jackson. El sábado, Raleigh, Carolina del Norte, alcanzó un récord histórico de 41.1 C (106 F), con un índice de calor máximo de 47.7 C (118 F), indicó.

"Beba muchos fluidos, quédese en una sala con aire acondicionado, manténgase cubierto del sol y compruebe cómo están parientes y vecinos", indicaba un aviso del NWS para la zona de Baltimore. "Niños pequeños y mascotas nunca deben quedar desatendidos en vehículos bajo ninguna circunstancia".

Se baten récords de calor en el suroeste

Se emitieron inusuales avisos por calor incluso en zonas elevadas como los alrededores del lago Tahoe, en la frontera de California y Nevada, y la delegación del NWS en Reno, Nevada, advirtió de "grandes impactos de riesgo por calor, incluso en las montañas".

El servicio indicó en una publicación en internet que no se esperaba que las máximas en el oeste de Nevada y el nordeste de California bajaran de 38 C (100 F) hasta el fin de semana que viene, "y por desgracia, tampoco habrá mucho alivio por la noche".

En efecto, Reno registró una máxima de 40 C (104 F) el sábado, destrozando el récord anterior de 38.3 C (101 F).

Se esperaban más máximas extremas en los próximos días, con 53.8 C (129 F) el domingo en Furnace Creek, California, en el parque nacional de Death Valley, y de unos 54.4 C (130 F) hasta el miércoles.

La temperatura más alta jamás documentada oficialmente en la Tierra fueron 56.67 C (134 C) en julio de 1913 en Death Valley, en el este de California, aunque algunos expertos cuestionan ese dato y dicen que el récord real es de 54.4 C (130 F) registrado allí en julio de 2021.

Las muertes empiezan a subir

En el condado Maricopa de Arizona, que incluye Phoenix, se han producido al menos 13 muertes confirmadas por calor este año, junto con más de 160 muertes que se sospecha estuvieron relacionadas con el calor y aún se están investigando, según un reporte reciente.

Eso no incluye la muerte de un niño de 10 años en Phoenix la semana pasada que sufrió un "episodio médico relacionado con el calor" cuando caminaba por la montaña con su familia en el South Mountain Park and Preserve, según la policía.

Incendios en California impulsados por el calor y la baja humedad

Los bomberos enviaron aviones y helicópteros para arrojar agua o retardante sobre varios fuegos en California.

En el condado Santa Barbara, al noroeste de Los Ángeles, el incendio Lake quemó más de 49 kilómetros cuadrados (19 millas cuadradas) de hierba, matorrales y árboles. Los bomberos dijeron que el incendio mostraba un "comportamiento extremo" y tenía "potencia de gran crecimiento" dadas las altas temperaturas y la baja humedad.

Un festival combate el calor con agua fría y sombra

En el Waterfront Blues Festival en Portland, Oregon, los aficionados a la música lidiaban con el clima bebiendo agua fría, refugiándose a la sombra o refrescándose bajo rociadores de agua. Los organizadores del festejo del fin de semana también anunciaron el acceso gratuito a aire acondicionado en un hotel cercano.

Angelica Quiroz, de 31 años, mantenía su sombrero y un pañuelo húmedos y se ponía protector solar.

"Definitivamente hay una diferencia entre la sombra y el sol", dijo Quiroz el viernes. "Pero cuando estás al sol, parece que te estás cocinando".

Boone informó desde Boise, Idaho, y Sonner desde Reno, Nevada. Los periodistas de Associated Press Adrian Sainz en Memphis, Tennessee, Jonathan Drew en Raleigh, Carolina del Norte; John Antczak en Los Ángeles; Rio Yamat en Las Vegas; Denise Lavoie en Richmond, Virginia, Ben Finley en Norfolk, Virginia, Julie Walker en Nueva York, y Lisa J. Adams Wagner en Evans, Georgia, contribuyeron a este despacho.