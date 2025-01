Perú desea pronto un regreso de migrantes a Venezuela en la visita del opositor Edmundo González

Políticos de Perú y Venezuela saludan a la prensa en el palacio presidencial en Lima, Perú, el miércoles 29 de enero de 2025. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP Foto/Guadalupe Pardo

LIMA -- La presidenta peruana, Dina Boluarte, deseó el miércoles que "pronto" millones de migrantes venezolanos regresen a sus hogares, mientras el opositor venezolano Edmundo González dijo durante su visita a Lima que el cambio de gobierno en su país está "más cerca que nunca". En una presentación ante la prensa donde no se admitieron preguntas, Boluarte dijo que "nunca un éxodo tan grande se había visto desde la época de Moisés, y así lo dice la biblia... Ojalá mediante Dios y la fuerza venezolana, pronto puedan regresar a su terruño". El líder opositor venezolano, reconocido como presidente electo por varios países tras mostrar pruebas avaladas internacionalmente de que ganó las elecciones del año pasado frente a Nicolás Maduro, leyó un discurso en el que destacó que los venezolanos aprendieron de sus errores y estaban "más cerca que nunca del cambio deseado" porque Venezuela ya no era un pueblo dividido, sino "una nación unida por el deseo irrenunciable de libertad". Boluarte volvió a repetir que reconocía a González como presidente "legal y legítimo" de las elecciones de julio de 2024 y que era momento de que Perú y otros países democráticos "estemos al lado de Edmundo para darle la fortaleza y decirle al presidente electo que no está solo". Poco antes, la peruana lo condecoró con la orden de El Sol del Perú. Al caer la tarde, González dio un breve discurso desde un balcón de un edificio en una plaza de Lima donde más de 2,000 migrantes venezolanos se reunieron para corear su nombre, gritar "libertad" y cantar el himno nacional venezolano junto a carteles que decían "intervención militar en Venezuela". "A pesar de la distancia sé que Venezuela vive en cada uno de ustedes, en sus esfuerzos y sueños de regresar", indicó el opositor. Añadió: "Nuestra misión es clara, recuperar la democracia, devolver la dignidad y asegurar que ningún venezolano tenga que irse jamás". Yulimar Pérez, una venezolana que vendía refrescos, dijo que tenía la esperanza de que "más temprano que tarde Maduro se va a ir y va a venir un gobierno que reconstruya mi maravilloso país". Wilmer Pernía, quien cargaba a su hija Alicia de 4 años, comentó que prefería quedarse en Perú, porque pese a que "las cosas no son perfectas aquí, al menos encuentras trabajo y eso ya es difícil en Venezuela". González, de 75 años, estuvo el día anterior en Ecuador en medio de una gira por la región que comenzó días antes de que Nicolás Maduro tomará posesión del cargo para un tercer mandato que culminará en 2031. Al igual que varios países del continente, incluido Estados Unidos, Perú reconoce a González como presidente electo de Venezuela, luego de que la oposición mostrara más del 84% de las actas electorales según las cuales obtuvo una victoria por 2 a 1 frente a Maduro, quien el 10 de enero juramentó su tercer periodo. Esas actas fueron avaladas por observadores electorales como el Centro Carter o por la ONU. No es la primera vez que Boluarte se refiere a los migrantes venezolanos. La semana pasada calificó, sin mostrar pruebas, a "gran parte" del más de un millón de migrantes venezolanos en Perú como personas que "están organizadas en organizaciones criminales" y se quejó de que tiene que atenderlos con "escuelas, seguro, trabajo, dejando de atender a nuestros propios connacionales". En Perú, viven más de un millón de venezolanos, de los que poco más de 3,200 están presos, alrededor del 0.3% del total de migrantes, según datos penitenciarios oficiales. Perú mantiene rotas sus relaciones diplomáticas con Venezuela desde julio pasado.

