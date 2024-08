Pitbull obtiene derechos para nombrar estadio universitario

By TIM REYNOLDS Wednesday, August 7, 2024 3:01PM











El artista cubano-estadounidense Pitbull en una conferencia de prensa anunciando una asociación atlética con la Universidad Internacional de Florida en Miami, Florida. Sophia Bolivar/Miami Herald vía AP

Bienvenido al Pitbull Stadium, el hogar de los FIU Panthers. La Universidad Internacional de Florida (FIU por sus siglas en inglés) anunció el martes el inicio de un posible acuerdo de 10 años con el artista galardonado con el Grammy y empresario Armando Christian Pérez, originario de Miami, mejor conocido como Pitbull, para poner su nombre a su estadio en el campus. Pérez pagará $1.2 millones de dólares anuales durante los próximos cinco años por los derechos del nombre, dijo la universidad. Tendrá una opción en agosto de 2029 para extender el acuerdo por otros cinco años y continuar con la marca. "Sí, vamos a hacer historia en el Pitbull Stadium", dijo Pérez durante una conferencia de prensa en Miami. "Esto no es sólo un anuncio. Es un movimiento. Esto es realmente historia en ciernes". FIU dijo que es el primer acuerdo en el que un artista posee los derechos de nombre de un estadio. Pérez también participará en los esfuerzos de FIU en cuanto a nombre, imagen y semejanza, dijo el director atlético Scott Carr. "Este es un día histórico para que el atletismo de FIU se asocie de manera única con un artista de renombre mundial y una persona increíble que realmente valora las relaciones y su comunidad", dijo Carr. "El apoyo financiero de Armando está cambiando el programa, pero el hecho de que él proporcione un micrófono para amplificar a FIU será aún más beneficioso para el crecimiento de nuestra marca". Como parte del acuerdo, Pérez obtiene el uso del estadio durante 10 días cada año sin pagar alquiler, y algunos boletos para esos eventos se reservarán para los estudiantes de FIU. Una marca de vodka que posee el artista será una marca preferida en el estadio en el futuro, recibirá el uso de dos suites y 20 pases de estacionamiento VIP para los juegos de fútbol en casa de FIU, y se le pedirá que cree un "Himno de FIU" que se tocará en las competencias atléticas de la escuela. "Es una verdadera bendición, un verdadero honor", dijo Pérez. "Hagamos historia". Pitbull, quien también se hace llamar "Mr. 305", un guiño al código de área de Miami, inició su carrera musical en la escena del rap del sur de Florida alrededor de 2004, convirtiéndose finalmente en uno de los artistas más reconocidos del mundo. "La trayectoria profesional de Pitbull refleja el ascenso de FIU como una de las principales universidades públicas de investigación del país", dijo el presidente de FIU, Kenneth A. Jessell. "Al igual que FIU, comenzó muy 305 y se convirtió en mundial". Pérez por años defensor del apoyo a la educación en el sur de la Florida. FIU dijo que fundó la primera escuela pública chárter SLAM! (Sports Leadership, Arts, and Management) con matrícula gratuita en Miami en 2012. "Se trata de unir a todos", dijo. "Se trata de unir a todo el mundo. ... El trabajo duro es lo que da sus frutos. Me dicen: 'Tienes mucha suerte'. Bueno, cuanto más trabajo, más suerte tengo".

