Plan de deportación masiva de Trump enfrenta obstáculos mientras ICE lucha por encontrar personal

NEW YORK -- Los agentes de inmigración se sentaron en sus vehículos antes del amanecer cerca de un edificio de dos pisos. Una línea de metro de Nueva York retumbó sobre sus cabezas, luego la voz de un agente crepitó en la radio. Después de observar durante aproximadamente dos horas, dijo: "Creo que es Tango", utilizando un término para referirse a un objetivo. "Sudadera con capucha gris. Mochila. Caminando rápidamente". Los agentes de inmigración rodearon y esposaron a un hombre de 23 años de Ecuador que había sido condenado por agredir sexualmente a una menor. Kenneth Genalo, jefe de Operaciones de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Nueva York, dijo que un error popular es que los agentes pueden entrar en una comunidad y recoger a una amplia franja de personas que están en Estados Unidos ilegalmente y enviarlas a sus países de origen. "Se llama control selectivo", dijo Genalo. "No agarramos a las personas y luego las llevamos al aeropuerto JFK y las ponemos en un avión". Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, hay un intenso interés en cómo el republicano llevará a cabo su agenda de inmigración, incluyendo una promesa de campaña de deportaciones masivas. Sus prioridades podrían chocar con las realidades que enfrentan los agentes centrados en la aplicación de la ley y las expulsiones, incluyendo la unidad en Nueva York que ofreció a The Associated Press un vistazo a sus operaciones: la cantidad de personas que ya están en sus listas de objetivos eclipsa la cantidad de oficiales disponibles para hacer el trabajo. La administración Biden había reducido las prioridades de deportación a las amenazas a la seguridad pública y a los que cruzaron la frontera recientemente. El "zar de la frontera" entrante de Trump, Tom Homan, dice que los funcionarios de la nueva administración también priorizarán a quienes representan un riesgo, como los delincuentes, antes de pasar a los inmigrantes a quienes los tribunales han ordenado expulsar de Estados Unidos. Pero Homan también ha señalado que la aplicación de la ley podría ser más amplia: "Si estás en el país ilegalmente tienes un problema", dijo recientemente en el programa Merit TV de Dr. Phil. Es una tarea difícil. Las órdenes de deportación superan ampliamente al personal Alrededor de 1.4 millones de personas tienen órdenes finales de expulsión, mientras que alrededor de 660,000 bajo supervisión de inmigración han sido condenadas por delitos o enfrentan cargos. Pero solo 6,000 oficiales dentro de ICE tienen la tarea de monitorear a los no ciudadanos en el país y luego encontrar y expulsar a aquellos que no son elegibles para quedarse. Esas cifras de personal se han mantenido prácticamente estáticas, ya que su carga de trabajo se ha cuadriplicado aproximadamente en la última década a 7.6 millones. Alrededor del 10% de esa fuerza laboral fue retirada de sus tareas regulares el año pasado para ir a la frontera entre Estados Unidos y México en momentos en que la inmigración aumentó. Jason Houser, jefe de personal de ICE a principios de la administración Biden, dijo que la cantidad de oficiales necesarios para perseguir a quienes se consideran una amenaza para la seguridad pública está en desacuerdo directo con el objetivo de deportar a personas en grandes cantidades. "No se podrá hacer ambas cosas con los recursos que se tienen, con los oficiales de deportación que se tienen", dijo Houser. " Sólo la aritmética, la naturaleza intensiva en tiempo de ese tipo de detenciones abrumará cualquier capacidad de llegar a esas cifras a gran escala". Genalo dijo que los agentes a cargo de casos individuales tienen que conseguir una pista, asegurarse de que tienen la autoridad legal para arrestar a alguien y luego rastrear a la persona. Generalmente no se les permite entrar en una residencia, por lo que quieren atrapar a las personas afuera. Cómo funcionan las deportaciones de migrantes en el campo En esta reciente operación, alrededor de una docena de agentes se reunieron antes de las 5 a.m. en un estacionamiento de White Castle en el Bronx. Después de ponerse sus chalecos antibalas y revisar su equipo, dieron una vuelta para recibir una sesión informativa. Además del ecuatoriano de 23 años, perseguían a un mexicano de 36 años condenado por tocar a la fuerza a una niña y a otro ecuatoriano también condenado por abuso sexual de una menor. Se cree que el primer objetivo, el hombre de 23 años, que se declaró culpable de violar a una niña de 14 años, solía salir del edificio de apartamentos alrededor de las 7 a.m. o las 7:30 a.m. A veces estaba con una mujer y una niña. "Se encendió la luz en el primer piso del apartamento", dijo por radio un agente que esperaba afuera. Luego: "Alguien salió del sótano, pero no es nuestro objetivo". Finalmente lo localizaron, lo metieron en la parte trasera de un vehículo y rápidamente abandonaron el vecindario. Dentro, la esposa del hombre, de 22 años, no supo qué había sucedido hasta que él llamó más tarde desde el centro de detención. En una entrevista, dijo que se conocieron en Ecuador y tuvieron una hija, una niña alegre de 3 años con trenzas, y que ella estaba embarazada de su segundo hijo. Él trabajaba en la construcción mientras que ella era manicurista. Dijo que sabía por qué habían arrestado a su esposo, pero sintió que había factores atenuantes importantes. Dijo que sabían que era posible que su esposo pudiera ser enviado de regreso a Ecuador después de que su caso penal terminara, pero que de todos modos fue una sorpresa. ICE deportó a más de 270,000 personas durante un período reciente de 12 meses, la cifra anual más alta en una década, dijo la agencia en un informe reciente. Pero también dijo que realizó menos arrestos de no ciudadanos, en parte debido a la demanda de enviar personal a la frontera. De los arrestados, una mayor proporción tenía antecedentes penales graves. Colaboración con la policía local Algunas ciudades y estados trabajan con ICE para entregar a personas bajo su custodia que no son ciudadanos estadounidenses. Pero muchos estados y ciudades de tendencia izquierdista tienen las llamadas políticas de santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ICE solía tener una oficina en la cárcel para tomar fácilmente la custodia de los no ciudadanos. En 2014, el entonces alcalde Bill de Blasio firmó una ley que expulsó a ICE y restringió la cooperación policial. Su sucesor, Eric Adams, ha mostrado voluntad de revisar algunas de esas políticas. Recientemente se reunió con Homan y dijo a los periodistas que estaban de acuerdo en perseguir a las personas que cometen delitos violentos. Genalo dijo que los agentes dedican tiempo y recursos a recoger a inmigrantes que pocos argumentarían que deberían tener derecho a quedarse en Estados Unidos. "¿Cómo se puede afirmar que las políticas de santuario ayudan a la comunidad cuando se está liberando a todos estos criminales de vuelta a la comunidad?", dijo. "Estamos más seguros cuando colaboramos". La falta de personal también es un problema. Dijo que se supone que debe tener unos 325 agentes, pero en los últimos años, la cifra ha sido un 30% menor. Muchos defensores de migrantes tienen inquietudes de larga data sobre las tácticas de ICE, y esas inquietudes se profundizan con el regreso de Trump al poder en enero. Los defensores dicen que la posición de la administración entrante de perseguir a las amenazas a la seguridad pública ya es una política de larga data. Se oponen a la retórica que, según dicen, presenta a los migrantes como personas a las que hay que temer. Dicen que puede haber matices en algunos casos: tal vez alguien cometió un delito hace mucho tiempo y se ha rehabilitado, o alguien que enfrenta una orden final de deportación se mudó y nunca recibió la notificación. Durante el primer mandato de Trump, hubo muchos "arrestos colaterales" en los que los agentes de inmigración detenían a otras personas además de las que estaban siendo apuntadas, dijo Jehan Laner, abogada senior del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Eso desestabiliza a las comunidades, dijo, y agregó: "Los vimos perseguir a todos". Genalo dijo que no podía comentar sobre los planes de la administración entrante, pero enfatizó que los agentes persiguen objetivos específicos con antecedentes penales. Dijo que tiene una lista de aproximadamente 58,000 personas que tienen condenas penales o cargos pendientes. "Estoy bastante seguro de que vamos a tener que lidiar con la población criminal durante un tiempo", dijo Genalo.

