¿Podría Canadá convertirse realmente en el 51er estado de EEUU? Esto es lo que se necesitaría

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofrece una conferencia de prensa en la embajada de Canadá en Bruselas, Bélgica, el 12 de febrero de 2025. Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump ha dicho varias veces que Canadá debería ser el estado número 51 de Estados Unidos, mientras propone borrar la frontera de 5,525 millas que separa a los países y aliviar la necesidad de aranceles que ha amenazado contra uno de los principales aliados y socios comerciales de Estados Unidos. Los tradicionales 48 estados contiguos se convertirían en 50, ya que el territorio canadiense entre el continente de Estados Unidos y Alaska desaparecería, dejando a Hawaii como el único estado no continental. "Si la gente quisiera jugar el juego correctamente, estaría 100% seguro que se convertirían en un estado", dijo Trump recientemente. Canadá, al principio, reaccionó como si Trump estuviera bromeando, y el primer ministro Justin Trudeau prometió que su país nunca será el 51. Pero sugirió más recientemente, a puertas cerradas, sobre las continuas llamadas de anexión de Trump: "Es algo real". ¿Pero lo es? ¿Realmente? Aquí hay un vistazo más de cerca: ¿Cuál es el proceso para agregar un estado? El Congreso tiene que aprobar la aceptación de un nuevo estado. Solo se necesita una mayoría en la Cámara de Representantes, pero las reglas de obstrucción del Senado requieren un mínimo de 60 votos en la cámara de 100 miembros para llevar un proyecto de ley al pleno, un umbral insuperable para todo tipo de legislación clave. La Cláusula de Admisión de la Constitución, Artículo IV, Sección 3, establece: "Nuevos Estados pueden ser admitidos por el Congreso en esta Unión; pero ningún nuevo Estado será formado o erigido dentro de la Jurisdicción de otro Estado; ni ningún Estado será formado por la Unión de dos o más Estados, o Partes de Estados, sin el Consentimiento de las Legislaturas de los Estados interesados, así como del Congreso". Cualquier medida que apruebe un nuevo estado y que pase por el Congreso también tendría que ser firmada por el presidente, aunque Trump, un republicano, ha dejado claro que lo haría para admitir a Canadá. El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, un aliado de Trump, bromeó en X cuando los 50 estados certificaron la victoria de Trump en el Colegio Electoral el mes pasado: "Se saltaron a Canadá. ¡Lo arreglaremos la próxima vez!". Aun así, no hay legislación importante en avance que extienda una invitación a la condición de estado al vecino del norte de América. ¿No tiene Canadá algo que decir? Los residentes de un territorio no necesariamente tienen que votar para unirse a Estados Unidos. Ha habido múltiples caminos en el pasado hacia la condición de estado, desde la absorción de las 13 colonias bajo los Artículos de Confederación, hasta el acuerdo formal del Congreso con la solicitud de Texas para ser anexado como el estado número 28, pero solo después de rechazar propuestas anteriores de la entonces república. Sin embargo, la mayoría de los estados fueron añadidos después de que el Congreso aceptó una petición de algún cuerpo legislativo territorial, que podría incluir legislaturas que el propio Congreso sugirió formar como parte del proceso. En la práctica, por lo tanto, Canadá probablemente tendría que realizar un referéndum para medir el interés de los votantes en unirse a Estados Unidos antes de que se pudieran iniciar aspectos más detallados del proceso, y las posibilidades de aprobación no parecen altas. Si bien no se dirige directamente a Canadá como el estado número 51, las encuestas del año pasado de Gallup y el Pew Research Center muestran que los estadounidenses tienen una visión abrumadoramente positiva de Canadá y que, aunque los canadienses ven a Estados Unidos más positivamente que negativamente, su opinión puede ser un poco más matizada. Las amenazas de aranceles de Trump han dejado a los canadienses sintiéndose traicionados, y los aficionados al deporte en Canadá han comenzado a expresar su descontento abucheando el himno nacional estadounidense en los juegos de la NBA y la NHL. Por supuesto, la opinión pública no importaría si Estados Unidos optara por invadir Canadá y anexarlo por la fuerza. Ni siquiera Trump está sugiriendo eso, aunque se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar de Estados Unidos para recuperar el control del Canal de Panamá. ¿Cómo afectaría la inclusión de Canadá a las elecciones en EEUU? Profundamente, y eso sin especular sobre si una mayoría de canadienses podría respaldar a los demócratas o republicanos para presidente y en el Congreso. Si Canadá se uniera a Estados Unidos, su población de 41.6 millones lo convertiría en el estado más grande, superando a los 39.4 millones de residentes de California. Canadá obtendría dos senadores, pero también 55 escaños en la Cámara de Representantes basados en la población promedio del distrito legislativo tras el censo de 2020 en Estados Unidos, que fue de 761,169 individuos. Eso haría de Canadá el premio más codiciado de la carrera presidencial, con 57 delegados del Colegio Electoral, superando los 54 de California. La Ley de Proporcionalidad Permanente de 1929, por su parte, limita el número de escaños en la Cámara de Representantes a 435, lo que significa que otras delegaciones estatales tendrían que reducirse para hacer espacio para los nuevos miembros canadienses de la cámara baja y, por extensión, sus delegados en el Colegio Electoral. De repente, estados clave como Pensilvania, Michigan y Wisconsin pueden no parecer tan importantes si hay decenas de millones de canadienses esperando ser cortejados con una elección presidencial en juego. ¿Qué pasa con otros posibles nuevos estados? Antes de que Trump asumiera su segundo mandato, el debate sobre la adición del estado número 51 tradicionalmente se centraba en Puerto Rico y Washington, D.C. Puerto Rico es un territorio estadounidense y sus votantes han aprobado la condición de estatidad en referendos no vinculantes. Propuestas para permitir que se convierta en un estado han sido introducidas repetidamente en el Congreso, pero no aprobadas. Los residentes de Washington, D.C., han votado a favor de la condición de estado y han aprobado una constitución estatal y límites propuestos. Un proyecto de ley que admitía a la ciudad en la unión como Territorio Washington, Douglass, fue aprobado en la Cámara de Representantes en 2021, entonces controlada por los demócratas, pero no en el Senado. Los republicanos ahora controlan ambas cámaras, lo que significa que probablemente se opondrán a la adición de estados que podrían ser mayoritariamente demócratas, como Puerto Rico o D.C. La capital del país obtiene tres votos del Colegio Electoral para presidente bajo la 23 Enmienda de la Constitución, aunque carece de representación votante en el Congreso. Por eso, el Colegio Electoral tiene un total de 538 delegados: 435 de la Cámara de Representantes, 100 del Senado y tres para D.C. Trump ha hablado sobre la posibilidad de que Estados Unidos invada -o compre- Groenlandia, un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Esto a pesar de que las autoridades danesas insisten en que no está a la venta. El presidente no ha dicho si Groenlandia podría ser un estado, solo que "creo que lo vamos a tener" y que los aproximadamente 57,000 residentes de la isla "quieren estar con nosotros". ¿Cuándo fue la última vez que EEUU agregó un estado? Hawaii se convirtió en el estado número 50 en 1959, casi 18 años después de que los japoneses bombardearon Pearl Harbor. La cadena de islas, a unas 2,400 millas del territorio continental estadounidense, fue anexada como territorio de Estados Unidos por el Congreso en 1898, tras el estallido de la Guerra Civil Española. Muchos proyectos de ley que ofrecían la condición de estado a Hawaii fueron introducidos posteriormente, pero se estancaron durante décadas en medio de la discriminación racial y el desacuerdo partidista. A principios de la década de 1950, Hawaii se inclinaba hacia los republicanos y los demócratas se oponían a su admisión en la unión sin incluir a Alaska, que se consideraba más favorable a su partido. Alaska, actualmente separada del territorio continental estadounidense por unas 500 millas de territorio canadiense, fue finalmente admitida como el estado número 49 en enero de 1959. Eso abrió la puerta para que el Congreso aprobara la condición de estado de Hawaii en marzo de ese año, y los hawaianos votaron para unirse a la unión el 21 de agosto de 1959. Irónicamente, Alaska ha respaldado a los republicanos en todas las elecciones presidenciales, excepto en 1964, mientras que Hawai ha votado por los demócratas en cada ciclo presidencial, excepto en 1972 y 1984. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

