Policía salvadoreña confirma captura de líder de la secta Lev Tahor y será extraditado a Guatemala

Mujeres y niños que integran la extremista secta ultraortodoxa judía Lev Tahor gritan por su libertad desde un autobús a su llegada a un centro de protección. AP Foto/Santiago Billy

SAN SALVADOR -- La Policía Nacional Civil de El Salvador confirmó el viernes que capturó al Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, un salvadoreño con orden de captura en Guatemala, señalado de ser el líder de una secta ligada a casos de presunto abuso de menores. Cardona Castillo, sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura internacional de la Interpol, fue capturado por las autoridades salvadoreñas cuando pretendía ingresar a El Salvador por la frontera las Chinamas, en el departamento de Ahuachapán. Se le implicaba en los delitos de trata de personas en modalidad de embarazo forzado, violación y maltrato contra menores de edad. La policía salvadoreña informó en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, que "las autoridades nacionales ya coordinan su extradición para que enfrente los procesos pendientes en Guatemala". El sospechoso fue aprehendido cuando pretendía ingresar a El Salvador en un punto fronterizo del norte con Guatemala, pero la policía no precisó qué día se produjo la detención. El 20 de diciembre, las autoridades en Guatemala allanaron una comunidad de la secta judía ortodoxa Lev Tahor ubicada en el departamento de San Rosa, a unos 90 kilómetros de la capital guatemalteca, por denuncias de presuntos abusos y rescataron al menos 160 menores de edad y 40 mujeres, que fueron puestos bajo resguardo. La secta se ha propagado por varios países y ha sido constantemente denunciada por abusos de menores. La orden de detención internacional en contra de Cardona Castillo de 23 años fue emitida el 28 de diciembre de 2024. Posee nacionalidad salvadoreña y guatemalteca y ha sido perfilado como el cabecilla de la secta. La fiscalía guatemalteca aseguró que en el allanamiento de diciembre se habría localizado la osamenta de un menor y confirmó el rescate de menores que presuntamente eran abusados y el secuestro de pasaportes, computadoras entre otros.

Según la fiscalía la denuncia fue presentada el 11 de noviembre "por la posible comisión de delitos que van desde embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad, violación", los hechos se habrían cometido por al menos un miembro de la comunidad contra los menores. En 2022, autoridades mexicanas arrestaron a un líder de la secta acusado de crimen organizado y tráfico de personas en el municipio de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala; entonces también se habrían rescatado mujeres y menores.



