Policía: 2 muertos después de ataque a bomberos en Idaho; agentes bajo "disparos de francotirador"

KOOTENAI COUNTY, Idaho -- Un francotirador emboscó el domingo a bomberos que respondían a un incendio en una comunidad de las montañas del norte de Idaho, matando al menos a dos personas y desatando ráfagas de disparos durante horas en un ataque que el gobernador calificó de "atroz". El Departamento de Policía del condado Kootenai indicó que las cuadrillas respondieron a un incendio en la montaña Canfield -ubicada ligeramente al norte de Coeur dÁlene- aproximadamente a la 1:30 de la tarde, y una media hora después se reportaron disparos en la zona. El jefe policial Bob Norris indicó que las autoridades creen que las dos personas fallecidas eran personal de bomberos. No sabía si alguien más había sido baleado. "No sabemos cuántos sospechosos hay allí, y no sabemos cuántas bajas hay", señaló Norris en una conferencia de prensa a las 4:30 de la tarde. "Estamos recibiendo disparos de francotirador mientras hablamos". La gente todavía está saliendo de la montaña, agregó el funcionario, por lo que "se podría asumir con seguridad" que otros todavía están allí. El gobernador Brad Little indicó que "varios" bomberos fueron atacados. "Este es un atroz ataque directo contra nuestros valientes bomberos", expresó Little en la red social X. "Pido a todos los habitantes de Idaho que recen por ellos y sus familias mientras aguardamos a saber más". Norris señaló que aparentemente el francotirador se ocultaba en el terreno escarpado y usaba un fusil de alta potencia. Dijo que les ordenó a los agentes devolver el fuego. "Espero que alguien efectúe un tiro eficaz y pueda neutralizar (a los agresores), porque en este momento no están mostrando ninguna evidencia de querer rendirse", dijo el jefe policial. Una alerta de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado Kootenai pidió a las personas evitar el área en los alrededores del inicio del sendero a la montaña Canfield y el camino Nettleton Gulch, a 6,5 kilómetros (unas 4 millas) al norte del centro de Coeur d'Alene. El incendio seguía ardiendo, apuntó Norris. "Va a seguir ardiendo", agregó. "En este momento no podemos poner ningún recurso en él". Coeur d'Alene es una ciudad de 55.000 residentes cerca de los límites con el estado de Washington. La montaña Canfield es una popular área para senderismo y ciclismo en las afueras de la ciudad del norte de Idaho, cubierta de árboles y matorrales densos, y atravesada por senderos. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

