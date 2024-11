Policía de Ámsterdam: 5 hospitalizados y 62 detenidos tras ataques a aficionados de fútbol israelíes

Agentes de policía escoltan a aficionados del Maccabi de Tel Aviv a una estación de metro próxima al estadio del Ajax en Ámsterdam, Holanda, el 7 de noviembre de 2024. AP Foto InterVision

ÁMSTERDAM (AP) -- Hinchas israelíes y manifestantes se enfrentaron durante la noche tras un partido de fútbol en Ámsterdam, en choques que dejaron cinco hospitalizados y 62 detenidos, dijo la policía el viernes. Según las autoridades holandesas, los agresores atacaron sistemáticamente a los aficionados israelíes. Por el momento no estaba claro cómo comenzó la violencia. Líderes holandeses e israelíes calificaron la violencia como antisemita. Un video mostró a aficionados israelíes entonando consignas antiárabes en la calle en algún momento de la noche. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, dijo a reporteros el viernes que la agencia antiterrorista holandesa señaló que no había una amenaza concreta para los hinchas israelíes antes del encuentro. Peter Holla, jefe interino de la policía de la capital, indicó en una conferencia de prensa que los aficionados fueron "atacados deliberadamente". Grupos judíos condenaron la violencia. El ministro de Exteriores de Israel inició un viaje diplomático urgente a Holanda. En el último año, los partidos de los equipos israelíes en competiciones en el extranjero han despertado preocupaciones de seguridad debido a las tensiones globales ligadas a las guerras en Medio Oriente. La policía indicó en una publicación en la red social X que abrió una investigación sobre múltiples incidentes violentos, pero no ofreció más detalles sobre los heridos o detenidos en la violencia del jueves por la noche tras del partido de la Liga Europa entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv. Las autoridades dijeron que en los próximos días habrá más patrullas policiales en la ciudad y que se reforzará la seguridad en las instituciones judías. Ámsterdam cuenta con una gran comunidad judía y fue el hogar de la diarista de la Segunda Guerra Mundial, Ana Frank, y de su familia mientras se escondían de los ocupantes nazis. En una declaración previa, el ayuntamiento de Ámsterdam, la policía y la fiscalía indicaron que, tras del partido, la noche "fue muy turbulenta con varios incidentes violentos dirigidos a los seguidores" del club israelí. "Los aficionados fueron atacados en varios lugares de la ciudad. La policía tuvo que intervenir varias veces, proteger a los seguidores israelíes y escoltarlos a los hoteles. A pesar de la masiva presencia policial en la ciudad, los seguidores israelíes resultaron heridos", afirmó el comunicado de las autoridades locales. "Este estallido de violencia hacia los seguidores israelíes es inaceptable y no puede defenderse de ninguna manera. No hay excusa para el comportamiento antisemita exhibido anoche por los alborotadores", agregó la nota. Los enfrentamientos estallaron a pesar de la prohibición de celebrar una protesta propalestina cerca del estadio decretada Halsema, quien temía que se produjeran choques entre los manifestantes y los seguidores del club israelí. También hubo incidentes con los aficionados antes del inicio del encuentro. La cadena holandesa NOS dijo que se arrancó una bandera palestina de un edificio del centro de la ciudad y la policía antimotines cortó el paso a activistas propalestinos que intentaban marchar hacia el Johan Cruyff Arena donde se disputaba el partido. En un primer momento, Israel ordenó que se enviaran dos aviones a Ámsterdam para llevar a los hinchas israelíes de regreso al país, pero más tarde la oficina del primer ministro, Benjamin Netayahu, dijo que trabajarían en "proporcionar soluciones de aviación civil para el regreso de nuestros ciudadanos". En un comunicado, la oficina de Netanyahu dijo que "las duras imágenes del asalto a nuestros ciudadanos en Ámsterdam no serán pasadas por alto". El mandatario "ve el horrible incidente con la máxima gravedad", agregó apuntando que exigió que el gobierno holandés tome "acciones contundentes y rápidas" contra los involucrados. La oficina de Netanyahu agregó que solicitó que se aumente la seguridad para la comunidad judía en el país. El primer ministro holandés, Dick Schoof, dijo en X que siguió los reportes de violencia "con horror". "Completamente inaceptables ataques antisemitas contra israelíes. Estoy en contacto permanente con todos los involucrados", agregó. El mandatario aseveró que había hablado con Netanyahu y "enfatizo que los autores serán localizados y procesados. Ahora la capital está tranquila". Los problemas de seguridad en torno a los partidos contra equipos israelíes llevaron a la federación de fútbol de Bélgica a rechazar la organización de un encuentro de la Liga de Naciones masculina en septiembre. Al final, el choque se disputó a puerta cerrada en Hungría. La violencia en Ámsterdam llevará sin duda a revisar los protocolos de seguridad para los próximos partidos con equipos israelíes. La UEFA, el ente rector del fútbol europeo, anunció el lunes que el próximo partido de la Liga Europa del Maccabi, que debía jugarse en Estambul el 28 de noviembre contra el Besiktas turco, se trasladará a un campo neutral aún por decidir "siguiendo una decisión de las autoridades" de Turquía. La selección de Israel tiene previsto enfrentarse a Francia en París el próximo jueves en la Liga de Naciones.

