Policía detiene a sospechoso tras tiroteo en hospital de Michigan

Las fuerzas del orden llegan al Hospital Corewell Health Beaumont Troy en Troy, Michigan, el jueves 20 de marzo de 2025. AP Foto/Paul Sancya

TROY, Michigan -- La policía en Michigan detuvo a un empleado de un hospital que disparó e hirió a un compañero de trabajo el jueves por la mañana en un suburbio del norte de Detroit, un incidente que provocó un cierre en el extenso complejo médico y en las escuelas de la zona. El Departamento de Policía de Troy indicó en la plataforma de redes sociales X que el sospechoso estaba bajo custodia. Más temprano en la mañana, el teniente Ben Hancock declaró que la víctima, un hombre de 25 años, recibió dos disparos en el brazo y se encontraba en condición estable. Afirmó que parecía ser "un incidente dirigido" entre los dos hombres. Los despachadores de policía fueron informados a las 7:08 de la mañana sobre un tiroteo que ocurrió en un garaje de estacionamiento del Hospital Corewell Health Beaumont Troy. Hancock mencionó que la seguridad del hospital reportó que se disparó una pistola cinco veces contra la víctima. En una publicación en X, Corewell Health señaló que "una persona está en el departamento de emergencias para recibir tratamiento médico", sin más explicaciones. Los residentes locales recibieron un mensaje de emergencia en sus teléfonos el jueves por la mañana, alertándolos sobre un tirador activo y aconsejándoles que evitaran el área alrededor del hospital y que se resguardaran en su lugar. WXYZ-TV entrevistó a una mujer que se estaba resguardando en el primer piso del hospital con otros pacientes que tenían programados mamografías. A las 10 de la mañana, el complejo médico estaba en proceso de regresar a operaciones normales. Con una población de más de 87,000 habitantes, Troy se encuentra a unos 35 kilómetros (unas 22 millas) al norte de Detroit. El mes pasado, en York, Pensilvania, un hombre armado con una pistola y con ataduras tomó como rehenes al personal del hospital en la unidad de cuidados intensivos antes de ser abatido por la policía en un tiroteo que también dejó a un oficial muerto, informaron las autoridades. El tirador, identificado como Diogenes Archangel-Ortiz, de 49 años, aparentemente apuntó intencionalmente al hospital después de haber estado en contacto con la unidad de cuidados intensivos a principios de la semana para recibir atención médica relacionada con otra persona, según el fiscal del distrito del condado York. Este tipo de violencia en los hospitales está en aumento, a menudo en los departamentos de emergencias, pero también en las salas de maternidad y en las unidades de cuidados intensivos, apuntó el consultor de seguridad hospitalaria Dick Sem. En los ataques a hospitales, a diferencia de los tiroteos masivos aleatorios en otros lugares, el tirador a menudo está apuntando a alguien, a veces resentido por la atención brindada a un familiar que falleció, agregó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



