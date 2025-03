Precios mayoristas en EEUU sin cambios, señal de que disminuyen presiones inflacionarias

By PAUL WISEMAN Thursday, March 13, 2025 8:07PM











ARCHIVO - Clientes realizan compras en una tienda de la cadena Costco el jueves 23 de enero de 2025, en Sheridan, Colorado. AP Foto/David Zalubowski

WASHINGTON -- La inflación mayorista en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado, lo que sugiere que las presiones sobre los precios están disminuyendo por ahora. El Departamento de Trabajo informó el jueves que su índice de precios al productor -que rastrea la inflación antes de que llegue a los consumidores- se mantuvo sin cambios desde enero, después de haber aumentado un 0.6% el mes anterior. En comparación con el año anterior, los precios al productor aumentaron un 3.2%, una disminución respecto a un aumento interanual del 3.7% en enero. Este informe llega en un momento en que el presidente Donald Trump intensifica su guerra comercial con una amplia gama de socios comerciales de Estados Unidos, amenazando con aumentar la inflación. Ha impuesto efectivamente impuestos del 25% -aranceles- sobre el acero y el aluminio extranjeros y ha aplicado gravámenes del 20% a las importaciones chinas. En las próximas semanas, se espera que imponga aranceles del 25% a Canadá y México y que introduzca "aranceles recíprocos" que igualen los impuestos más altos que otros países aplican a los productos estadounidenses. El miércoles, el Departamento de Trabajo indicó que la inflación de precios al consumidor se desaceleró el mes pasado por primera vez desde septiembre. El índice de precios al consumidor aumentó un 2.8% en comparación con el año pasado, una disminución respecto a un aumento del 3% interanual en enero. Los precios al consumidor básicos aumentaron un 3.1% en comparación con el año anterior, el aumento más pequeño desde abril de 2021. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.