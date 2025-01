México abre posibilidad de recibir deportados que no sean de nacionalidad mexicana

ARCHIVO - Migrantes hacen fila para abordar un autobús después de ser deportados del lado estadounidense a Matamoros, México, el 11 de mayo de 2023. AP Foto/Fernando Llano, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- México abrió este viernes la posibilidad de recibir a migrantes no mexicanos deportados por Estados Unidos, luego de que inicialmente dijo que presionaría al presidente electo Donald Trump para que devolviera a otras nacionalidades directamente a sus países de origen. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su rueda de prensa diaria que en los casos en que Estados Unidos no devolviera a los migrantes a sus países "podemos colaborar a través de diferentes mecanismos." No ofreció detalles, pero México podría limitarlo a ciertas nacionalidades o pedir una compensación a EE.UU. para trasladar a los deportados de México a sus países de origen. "Ya habrá tiempo de hablar con el gobierno de Estados Unidos si realmente se dan estas deportaciones, pero los vamos a recibir aquí, los vamos a recibir adecuadamente y tenemos un plan", dijo. Sheinbaum había adelantado sus comentarios diciendo que México no está a favor de ellas. Trump ha prometido iniciar deportaciones masivas. Los críticos han observado que habrá desafíos logísticos para aumentar significativamente el número de deportaciones, que ya es alto. Las deportaciones se sentirían inmediatamente en las ciudades fronterizas del norte de México, que luchan contra altos niveles de crimen organizado y donde los migrantes no mexicanos serían blancos fáciles de secuestro y extorsión. Eso sucedió durante el primer mandato de Trump, cuando miles de personas que buscaban asilo en Estados Unidos se vieron obligadas a esperar el proceso en México. Muchos miles de migrantes más que cruzaron a Estados Unidos fueron enviados de regreso a México en virtud de una disposición de salud pública que se mantuvo vigente desde la pandemia de COVID-19. En diciembre, Sheinbaum había dicho que planeaba pedirle a Trump que deporte a los no mexicanos directamente a sus países de origen. México, como cualquier otro país, no está obligado a aceptar migrantes no mexicanos, pero ha acordado hacerlo en el pasado reciente, especialmente de países como Cuba y Venezuela, que a menudo rechazan los vuelos de deportación desde Estados Unidos, pero pueden aceptarlos desde México. México suspendió temporalmente las deportaciones en diciembre de 2023 por falta de fondos y se redujeron sustancialmente durante 2024 en comparación con 2023 y 2022. México quiere ser anfitrión de una reunión de cancilleres de la región este mes para tratar el tema migratorio.

