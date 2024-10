'Todos los mexicanos estamos tristes': Claudia Sheinbaum reacciona a muerte de Fernando Valenzuela

By CARLOS RODRÍGUEZ Wednesday, October 23, 2024 6:54PM











ARCHIVO - El ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, realiza el lanzamiento de honor durante el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, 19 de julio de 2022, Los Ángeles. AP Foto/Abbie Parr, Archivo

CIUDAD DE MÉXICO -- La muerte de Fernando Valenzuela dejó a los mexicanos lamentando el miércoles la partida no sólo de el más grande beisbolista en su historia, pero además de uno de sus tres más grandes iconos en el deporte junto con el futbolista Hugo Sánchez y el boxeador Julio César Chávez. Valenzuela, quien ganó el Cy Young, la Serie Mundial y el Novato del Año en 1981, murió la víspera en un hospital de Los Ángeles, California, a los 63 años. Durante su década más dominante en los ochenta, los partidos de Valenzuela que eran transmitidos en México paralizaban al país, un fenómeno que se replicaba cuando Sánchez militaba en el Real Madrid y cuando Chávez subía al ring. En la temporada de novato de Valenzuela, Sánchez emigró al Atlético de Madrid donde estuvo cuatro temporadas antes de llegar al Real Madrid donde fue cinco veces campeón de liga y conquistó cuatro de los cinco premios Pichichi como máximo goleador de su carrera. "Es una noche triste la noticia nos ha estremecido por lo menos a mí, el alma y el espíritu", dijo Sánchez, quien ahora es analista de la cadena ESPN. "Es una perdida tremenda, era una gente que nos sirvió de símbolo deportivo". Chávez conquistó cinco títulos mundiales en tres diferentes divisiones durante la misma década. Aunque Saúl Álvarez lo emuló ganado el mismo número de campeonatos del orbe en distintas divisiones, la popularidad del "Canelo" no ha alcanzado los niveles del "César del Boxeo". "Fue un tiempo de historia para el deporte mexicano y tuve la fortuna de coincidir con él, con Julio César Chávez", recordó Sánchez. "Algo que nos maravilló fue pensar que cuando había un partido de los tres se paralizaba el país y ahora Fernando nos ha paralizado a todos". Aunque Valenzuela residía en Los Ángeles incluso después de su retiro nunca dejó de visitar México y fue parte de la selección mexicana como parte del cuerpo de entrenadores en los Clásicos Mundiales de 2006, 2009, 2013 y 2017. En los últimos años, también se dio tiempo para jugar partidos recreativos con el expresidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ferviente apasionado al béisbol, en unos campos localizados al sur de la capital mexicana. "Es una pena, yo creo que todos los mexicanos y mexicanas estamos tristes por la pérdida de Valenzuela", dijo el miércoles la actual presidenta Claudia Sheinbaum. "Nuestra solidaridad con su familia y con todo México". Hasta ahora Chávez no ha expresado nada sobre la partida de Valenzuela, pero uno de los referentes del deporte actual, Sergio Pérez se unió al coro de lamentos por la pérdida del "Toro de Etchohuaquila", una ranchería en el noroccidental estado de Sonora el 1 de noviembre de 1960. "Es una noticia triste para el país porque es una leyenda que puso en alto el nombre del país por muchos años", dijo el miércoles Sergio Pérez, el mejor piloto de Fórmula 1 que México ha tenido en su historia. "Al final creo que todos nos sentimos orgullosos de lo que hizo, el legado que dejó como deportista y como persona a todas las personas que inspiró y las alegrías que nos dio".

