Presidenta mexicana no descarta la posibilidad de aplicar aranceles recíprocos a EEUU

Un camión se detiene a la salida del puerto de entrada comercial del lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México, el viernes 4 de abril de 2025, en Nogales, Arizona AP Foto/Ross D. Franklin

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que seguirá apostando a lograr un acuerdo con Washington para evitar la aplicación de aranceles recíprocos, pero admitió que no descarta tomar esa medida. Ante la decisión que han adoptado algunos países como China de imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos en represalia por la aplicación de fuertes gravámenes, Sheinbaum expresó que respeta las medidas adoptadas por esos gobiernos y planteó que su estrategia seguirá siendo el diálogo con el gobierno de Donald Trump. "Por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier otra cosa", señaló la mandataria durante su habitual conferencia matutina, al anunciar que esta semana viajará nuevamente a Washington el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para avanzar en las negociaciones con las autoridades estadounidenses. Sheinbaum señaló que, "en la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíprocos" por los incrementos en los precios que podría desencadenar esa medida, pero agregó que "el aumentar el 25%, que digamos, no lo descartamos". Afectada por el nerviosismo que impera en los mercados internacionales por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los temores de una recesión mundial, la Bolsa de Valores de México reportó el lunes una nueva caída de 1.93%. El viernes el mercado bursátil mexicano sufrió un fuerte retroceso de 4.87%. Con este panorama de fondo, el lunes por la tarde Sheinbaum señaló a través de su cuenta en la red social X que se reunió con la directora general de Citigroup, Jane Fraser, "para hablar sobre las grandes oportunidades que tiene México". La cita se llevó a cabo después de que el grupo financiero estadounidense se dividiera en dos bancos independientes, Citi México y Banamex, como parte de un proceso para la venta de este último, lo cual generó mucha incertidumbre entre inversionistas. México no resultó afectado por los gravámenes que Trump anunció la semana pasada para decenas de países, pero en marzo entraron en vigencia los aranceles de 25% que impuso la Casa Blanca al acero y el aluminio y a los productos automotrices mexicanos no cubiertos por el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Según estimaciones de la industria automotriz local, cerca del 86% de la producción mexicana está cubierta por el T-MEC, pero aún no está claro cómo quedará el sector de autopartes, que exporta gran parte de su producción a Estados Unidos. En 2024 se fabricaron en México 3.9 millones de vehículos, de los cuales en esencia el 87% fueron exportados al mercado estadounidense, según cifras oficiales.

