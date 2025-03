Presidenta mexicana Sheinbaum celebra nueva pausa en aranceles anunciada por EEUU

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante la añanera del Pueblo del miércoles 5 de marzo de 2025. Cortesía: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el jueves la nueva pausa en la aplicación de aranceles a los productos mexicanos anunciada por Estados Unidos. "Nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes", dijo en sus redes sociales tras mantener una conversación con Donald Trump y poco después de que el estadounidense hiciera el anuncio. "Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México", escribió. México no tendrá que pagar aranceles en todos aquellos productos incluidos dentro del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, el T-MEC, hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países. Como sucedió en febrero los gravámenes fueron pausados de nuevo, primero los que se referían a la industria automotriz y luego a todos los rubros. Pero, a diferencia de la primera vez, el actual movimiento generó más incertidumbre y efectos en la frontera, donde desde el martes hubo una notable ralentización del cruce de camiones. "Así vamos a estar, yo creo, durante todos estos cuatro años que esté Trump como presidente de Estados Unidos", lamentó desde la fronteriza Ciudad Juárez Thor Salayandía, un empresario que tiene una pequeña fábrica de autopartes en esa localidad vecina de El Paso. Pese al acuerdo, el comercio a lo largo de los principales cruces fronterizos ya se ha resentido. Uno de los puntos que registró mayor parálisis fue Nuevo Laredo, el principal cruce comercial con Estados Unidos. Según los datos de Israel Delgado, líder de la cámara de transportistas de la región noroeste, la salida de camiones con todo tipo de productos de exportación se redujo un 80% y la entrada de importaciones apenas alcanzaba el 50% del ritmo habitual.



