Presidente de Ucrania afirma que fin de la guerra con Rusia está "muy, muy lejos"

By Illia Novikov Tuesday, March 4, 2025 1:48AM











Bomberos combaten las llamas de una vivienda que fue impactada por un dron ruso en un vecindario residencial en Zaporiyia, Ucrania, el sábado 1 de marzo de 2025. AP Foto/Kateryna Klochko

KIEV, Ucrania -- Presidente de Ucrania afirma que fin de la guerra con Rusia está "muy, muy lejos" KIEV, Ucrania - Un acuerdo para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia "está todavía muy, muy lejos", afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que añadió que creía que la asociación a largo plazo de Ucrania con Estados Unidos era lo suficientemente fuerte como para que el apoyo estadounidense continuara a pesar de las recientes relaciones tensas con el presidente Donald Trump. "Creo que nuestra relación (con Estados Unidos) continuará, porque es más que una relación ocasional", subrayó Zelenskyy el domingo por la noche, refiriéndose al apoyo de Washington durante los últimos tres años de guerra. "Pienso que Ucrania tiene una asociación lo suficientemente fuerte con Estados Unidos" para mantener el flujo de ayuda, dijo en una rueda de prensa en ucraniano antes de abandonar Londres. Zelenskyy se mostró públicamente optimista a pesar de la reciente agitación diplomática en la Oficina Oval con Trump y el vicepresidente JD Vance, durante la cual lo acusaron de ser "irrespetuoso" y dijeron que debería mostrar más gratitud por la ayuda de Estados Unidos. El giro de los acontecimientos es indeseable para Ucrania, cuyo ejército debilitado enfrenta dificultades para mantener a raya a las fuerzas rusas más numerosas. El presidente ucraniano estaba en Londres para asistir al esfuerzo del primer ministro británico Keir Starmer por reunir a los mandatarios europeos en torno a un apoyo continuo -y probablemente mucho mayor- para Ucrania desde el continente en medio de la incertidumbre política en Estados Unidos y los acercamientos de Trump hacia el presidente ruso Vladímir Putin. Cuando un periodista le pidió que comentara sobre los lineamientos de una nueva iniciativa europea para poner fin a la guerra de Rusia, Zelenskyy dijo: "Estamos hablando de los primeros pasos hoy, y por lo tanto, hasta que estén en papel, no me gustaría hablar de ellos en gran detalle". "Un acuerdo para poner fin a la guerra está todavía muy, muy lejos, y nadie ha comenzado todos estos pasos aún. La paz que prevemos en el futuro debe ser justa, honesta y, lo más importante, sostenible", añadió. Trump criticó a Zelenskyy más tarde el lunes por sugerir que el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania aún está lejos. "¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenskyy, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "Es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos y, Europa, en la reunión que tuvieron con Zelenskyy, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos -Probablemente no sea una gran declaración en términos de mostrar fuerza contra Rusia", añadió Trump en su publicación. "¿Qué están pensando?" La Casa Blanca quiere que Zelenskyy muestre más apertura a posibles concesiones para poner fin a los combates, pero Zelenskyy se resistió a esa idea mientras presionaba por garantías de seguridad de Washington durante la reunión del viernes pasado. Friedrich Merz, el probable próximo gobernante de Alemania tras las recientes elecciones, dijo el lunes que no creía que el estallido en la Oficina Oval del viernes pasado haya sido algo espontáneo. Dijo que había visto la escena repetidamente. "Mi evaluación es que no fue una reacción espontánea a las intervenciones de Zelenskyy, sino aparentemente una escalada inducida en esta reunión en la Oficina Oval", afirmó Merz. Añadió que estaba "algo asombrado por el tono mutuo", pero que ha habido "una cierta continuidad en lo que estamos viendo de Washington en este momento" en las últimas semanas. "Abogaría por que nos preparemos para tener que hacer mucho, mucho más por nuestra propia seguridad en los próximos años y décadas", dijo. Aun así, Merz expresó que quería mantener viva la relación transatlántica. "También abogaría por hacer todo lo posible para mantener a los estadounidenses en Europa", afirmó. Geir Moulson contribuyó a este despacho desde Berlín. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

