Presunto asesino del director de UnitedHealthcare podría enfrentar la pena de muerte

By MICHAEL R. SISAK, LARRY NEUMEISTER y MARK SCOLFORO Friday, December 20, 2024 5:49PM











Luigi Mangione, sospechoso del tiroteo mortal contra el director ejecutivo de UnitedHealthcare, es escoltado por la policía, el jueves 19 de diciembre de 2024, en Nueva York. AP Photo/Pamela Smith

NUEVA YORK -- El hombre acusado de matar al director general de UnitedHealthcare fue trasladado de vuelta a Nueva York en avión y helicóptero el jueves para enfrentarse a nuevos cargos federales de acoso y asesinato, que podrían acarrearle la pena de muerte si es declarado culpable. Luigi Mangione quedó detenido sin derecho a fianza tras comparecer ante un tribunal federal de Manhattan, culminando una jornada frenética que comenzó en Pensilvania, donde fue detenido la semana pasada por el ataque a Brian Thompson el 4 de diciembre. Se esperaba que el joven de 26 años, graduado de una universidad de la Ivy League, compareciera ante el tribunal el jueves, acusado de homicidio en un asesinato que conmocionó a la comunidad empresarial y galvanizó a algunos críticos del seguro de enfermedad, pero los cargos federales se adelantaron a esa comparecencia. Según los fiscales, los casos seguirán ahora caminos paralelos, y se espera que los cargos estatales vayan a juicio en primer lugar. Mangione, con cadenas en los tobillos y vestido con ropa de vestir, apenas dijo nada durante los 15 minutos que duró el procedimiento, sentado entre sus abogados en un tribunal federal abarrotado. Asintió con la cabeza mientras la magistrada le informaba de sus derechos y de los cargos que se le imputaban, inclinándose de vez en cuando hacia un micrófono para decirle que lo entendía. Tras la vista, un alguacil federal entregó a los abogados de Mangione una bolsa con sus pertenencias, incluido el traje naranja de presidiario que había llevado al tribunal de Pensilvania. Mangione estaba detenido en Pensilvania desde que fue arrestado el 9 de diciembre mientras desayunaba en un McDonald's de Altoona, a unas 233 millas al oeste de Manhattan. En una audiencia allí celebrada el jueves por la mañana, Mangione aceptó ser devuelto a Nueva York y fue entregado inmediatamente a al menos una docena de agentes del Departamento de Policía de Nueva York que lo llevaron a un aeropuerto y a un avión con destino a Long Island. A continuación fue trasladado en avión a un helipuerto de Manhattan, donde fue paseado lentamente por un muelle por una multitud de agentes con rifles de asalto, un contingente que incluía al alcalde de Nueva York, Eric Adams, y a la comisaria de policía, Jessica Tisch. La denuncia federal presentada el jueves acusa a Mangione de dos cargos de acoso y un cargo cada uno de asesinato mediante el uso de un arma de fuego y un delito con arma de fuego. El asesinato con arma de fuego conlleva la posibilidad de la pena de muerte, aunque los fiscales federales determinarán si siguen esa vía en los próximos meses. En una acusación ante un tribunal estatal anunciada a principios de esta semana, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó a Mangione de asesinato como acto de terrorismo, que conlleva una posible pena de cadena perpetua sin libertad condicional. En Nueva York no existe la pena de muerte. La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, dijo que es una "situación muy inusual" que un acusado se enfrente simultáneamente a casos estatales y federales. "Francamente, nunca he visto nada parecido a lo que está ocurriendo aquí", dijo Friedman Agnifilo, ex ayudante del fiscal del distrito de Manhattan. Se reservó el derecho a solicitar la libertad bajo fianza más adelante y declinó hacer comentarios a la salida del tribunal. Mangione, de Towson (Maryland), está acusado de emboscar a Thompson, de 50 años, cuando el ejecutivo llegaba a un hotel de Manhattan para asistir a una conferencia de inversores.

