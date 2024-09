Prevén que perturbación tropical se fortalezca cerca de México y Texas, y genere fuertes lluvias

By JUAN A. LOZANO Monday, September 9, 2024 1:04AM











Una perturbación tropical en el Golfo de México que se espera que cause fuertes lluvias en partes de Texas y Luisiana esta semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA vía AP)

HOUSTON -- Se prevé que un sistema tropical en el Golfo de México se fortalezca esta semana y cause fuertes lluvias en partes de México y Texas antes de tocar tierra en Estados Unidos, posiblemente como huracán, informó el domingo el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense. El sistema tenía vientos máximos de 85 km/h (50 mph) el domingo por la tarde, y se ubica a unos 545 kilómetros (340 millas) al sur-sureste de la desembocadura del río Bravo (o Grande). Se prevé que se desplazará lentamente con dirección noroeste. Los meteorólogos dijeron que era demasiado pronto para precisar la trayectoria exacta de la tormenta y sus posibles impactos, pero advirtieron que las costas de Texas y Luisiana podrían experimentar vientos dañinos y marejadas ciclónicas a partir del martes por la noche. El gobernador de Texas, Greg Abbott, puso a los equipos de emergencia del estado en alerta máxima y advirtió de la posibilidad de inundaciones repentinas y lluvias torrenciales. "Texas continuará vigilando de cerca las condiciones meteorológicas para proteger el bienestar de los texanos", dijo Abbott en un comunicado. Donald Jones, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Lake Charles, Luisiana, explicó durante una sesión informativa el sábado por la noche que partes del sureste de Texas y el suroeste de Luisiana recibirían una gran cantidad de lluvia a mediados y finales de esta semana. La perturbación tropical se registra luego de que agosto y principios de septiembre fueran inusualmente tranquilos en la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende hasta el 30 de noviembre. La temporada alcanzará su punto máximo el martes, detalló Jones. Hasta ahora, esta temporada de huracanes ha tenido cinco tormentas con nombre, incluido el huracán Beryl, que en julio dejó sin electricidad a casi 3 millones de hogares y empresas de Texas, sobre todo en la zona de Houston. Los expertos habían pronosticado una de las temporadas de huracanes más intensas jamás registradas. La próxima tormenta con nombre se llamará Francine.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.