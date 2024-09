Primeras autopsias revelan ahogamiento como causa de muerte de victimas del naufragio de superyate

ARCHIVO - Buzos del Departamento de Bomberos de Italia llevan una bolsa de plástico con el cuerpo de una de las víctimas de un naufragio, en Porticello, el 22 de agosto de 2024. AP Foto/Salvatore Cavalli, Archivo

MILÁN -- Las primeras autopsias de las víctimas del naufragio del yate Bayesian frente a las costas de Sicilia indican que la causa de la muerte fue ahogamiento, informaron el lunes las autoridades. El abogado estadounidense Chris Morvillo y su esposa Neda estaban entre las siete personas que murieron cuando el Bayesian se hundió en una repentina y violenta tormenta el 19 de agosto. Las autopsias fueron realizadas por médicos forenses designados por los fiscales de Palermo, que confirmaron los resultados. Está previsto que el miércoles se practiquen autopsias a los cadáveres de Jonathan Bloomer, presidente de la filial de banca de inversión de Morgan Stanley con sede en Londres, y de su esposa, Judy. Están pendientes las de las otras tres víctimas, el empresario tecnológico británico Mike Lynch, que había organizado el viaje en yate para celebrar una reciente victoria jurídica, su hija de 18 años, Hannah, y el cocinero del yate, Recaldo Thomas. Morvillo fue uno de los abogados de Lynch en Estados Unidos en un caso de fraude relacionado con la venta en 2011 de Autonomy, una empresa de motores de búsqueda que se convirtió en un símbolo del ingenio británico, a Hewlett-Packard, en una operación de $11,000 millones de dólares que rápidamente se vio empañada por las acusaciones de que Lynch había manipulado las finanzas para sobrevalorar Autonomy. Fue absuelto en junio. La fiscalía está investigando al capitán y a dos miembros de la tripulación por su posible responsabilidad en relación con el hundimiento. El lujoso yate, de 56 metros de eslora y bandera británica, se hundió durante lo que parece haber sido una repentina corriente descendente, o viento potente localizado procedente de una tormenta eléctrica que se propaga rápidamente tras golpear la superficie. Quince personas, entre ellas la esposa de Lynch, fueron rescatadas. Los fiscales dijeron que el examen del yate en busca de pruebas aportará elementos clave a la investigación. No se ha determinado un calendario.

