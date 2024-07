Awiti Alcaraz consigue plata, la primera medalla olímpica en judo para México en la historia

By CARLOS RODRÍGUEZ Tuesday, July 30, 2024 7:29PM











Prisca Awiti, judoca mexicana, festeja tras derrotar a la croata Katarina Kristo en la semifinal de menos de 63 kilogramos de los Juegos Olímpicos, en París, el 30 de julio de 2024 AP Foto/Eugene Hoshiko

PARÍS -- Hace siete años, Prisca Awiti Alcaraz optó emular a su hermano y buscar trascender en el judo a nivel mundial, pero con una gran diferencia: ella lo haría por México, mientras que él tenía tiempo haciéndolo por Gran Bretaña. Muy buena decisión. Awiti Alcaraz obtuvo el martes la medalla olímpica de plata en la categoría de -63 kilogramos de los Juegos de París y le dio a México su primer presea en la historia de esta disciplina. Perdió por ippon ante la eslovena Andreja Leski en la final realizada en la Arena del Campo de Marte y se conformó con la medalla de plata. "No me la creo todavía que soy una medallista olímpica. Estoy orgullosa y feliz. No pudo ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas", dijo Awiti Alcaraz. "Es un orgullo hacer historia. No sólo para mí, sino para el equipo y el país". La medalla es la segunda para México en París 2024. El equipo de mujeres en tiro con arco había ganado previamente un bronce. "En México las mujeres estamos fuertes, tenemos mucho talento", agregó la judoca de 28 años. "No creo que esta sea la última medalla en estos Juegos". La plata de Awiti Alcaraz es la 25ta en la historia de la delegación mexicana, además la 75ta total. Awiti Alcaraz se une a Pilar Roldán (1968), Ana Gabriela Guevara (2004), Belém Guerrero (2004), Aída Román (2012), Paola Espinosa-Alejandra Orozco (2012), Guadalupe González (2016) y María del Rosario Espinoza (2016), como medallista de plata en unos Juegos Olímpicos. Los dirigentes mexicanos estimaron que la delegación podría alcanzar las nueve totales para empatar el récord logrado cuando el país fue anfitrión en México 1968, pero en su presupuesto no contemplaban el judo, una disciplina que recibe poco apoyo en el país. "El equipo de México está mejorando muchísimo. Sin mis parejas de entrenamiento no tendría esta medalla", dijo Awiti Alcaraz. "El equipo mejora día a día, los hombres ganaron dos medallas en (los Juegos) Panamericanos y esto los va a inspirar a que todo es posible". En ruta a la final, Awiti Alcaraz dejó en el camino a Nigara Shaheen, del equipo de refugiados, luego a la polaca Angelica Szymanzka, a la austriaca Lubjana Piovesana y a la croata Katarina Kristo. "Fueron combates difíciles, ante medallistas en Grand Slam y se les fue ganando a cada una de ellas y estuvimos a punto de ganar la medalla de oro", dijo el entrenador del equipo mexicano, el cubano Jorge Luis Atencio. Awiti Alcaraz ganó una medalla bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. "En los Panamericanos no fue oro porque se enfermó con gripa y tenía fiebre y así compitió y pudo ganar medalla, pero sino se enferma pudo ser mejor", sostuvo Atencio. Nacida en Enfield, localidad al norte de Londres, de padre keniano y madre mexicana, Awiti empezó a competir por México desde 2017. Estos fueron sus segundos Juegos Olímpicos luego de combatir en 2021, en Tokio. Comenzó a practicar su deporte a los ocho años por influencia de su hermano Philip, un atleta de alto rendimiento que participó en tres mundiales con los colores británicos. "Mi hermano tuvo su carrera antes que la mía. Yo en 2017 vi la oportunidad de representar a México y tomé la decisión", contó. "Fue lo mejor que he hecho en mi vida". Después de ganar su medalla, la medallista de plata se encontró con su mamá Dolores Alcaraz y con uno de sus hermanos en las afueras del complejo donde se disputó el judo. Abrazó a cada uno y se dijeron palabras imperceptibles en el oído. "Ya todos en mi familia apoyan a México, hoy pudieron estar aquí conmigo y me dieron toda la fuerza para estar en la final", agregó Awiti Alcaraz, la única de su familia que radica de tiempo completo en México. Dijo que unas 20 personas acudieron a presenciar su competencia en París. Además de su mamá, la acompañaron sus hermanos Philip, Joshua, Samy y Micheal. El único ausente fue su padre Xavier, quien permaneció en Inglaterra. "Mi papá no pudo venir porque tuvo que quedarse a cuidar a mi perro", dijo entre risas la nueva medallista mexicana.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.