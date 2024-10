Profesores paran y estudiantes toman facultades en Argentina en rechazo al ajuste educativo de Milei

By ALMUDENA CALATRAVA Thursday, October 10, 2024 8:29PM











Estudiantes protestan por el veto de Javier Milei a una ley para aumentar el financiamiento de las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el 9 de octubre de 2024. AP Foto/Rodrigo Abd

BUENOS AIRES -- La tensión entre las universidades públicas argentinas y el presidente Javier Milei se disparó el jueves con un paro de profesores y distintos actos de protesta por parte de los estudiantes de decenas de facultades en rechazo a la decisión oficial de vetar un incremento a los salarios docentes y los presupuestos de esas casas de estudio. Los estudiantes realizaban desde el miércoles en la noche asambleas y la ocupación de aulas y pasillos, o votaban por hacerlo en facultades de distintas universidades del país en un pulso que mantienen con el gobierno del mandatario ultraliberal por su política de recortes del gasto la universidad pública. "¡Pelea, pelea por la educación!", gritaron los participantes en una asamblea estudiantil que votó la toma de instalaciones de la Universidad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital argentina. Carteles en las fachadas de facultades de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA) que no imparten clases por 24 horas señalaban "Sin salarios dignos la UBA no funciona". En otras instituciones los estudiantes pegaron crespones negros simbolizando que la educación pública está de luto. Los salarios del personal docente y no docente sufrieron una pérdida del 40% de su poder adquisitivo por la inflación en lo que va de año, según la UBA. La suba de precios entre enero y agosto fue de 94.8%. La comunidad universitaria viene protagonizando varias protestas en los últimos meses y la tensión se acrecentó el miércoles luego de que Milei, un ultraliberal que asumió en diciembre, logró el apoyo de fuerzas aliadas en el Congreso para sostener el veto que impuso a la ley de mejora de los salarios de los docentes y del presupuesto universitario. El oficialismo, que está en desventaja numérica, obtuvo especialmente el respaldo de la fuerza conservadora PRO liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) para blindar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que en septiembre fue aprobada con amplio apoyo de las dos cámaras del Congreso y que, según el mandatario, desequilibraba las cuentas públicas. Legisladores de combativas fuerzas opositoras como el peronismo y que habían votado a favor de la ley en septiembre, terminaron apoyando al oficialismo. Milei reposteó en su cuenta de X -antes Twitter-mensajes de elogio de seguidores que señalaron que el mandatario "es la envidia absoluta de toda la oposición" y "ha frustrado" a sus contrincantes. El resultado de la votación fue cuestionado por la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2019-2023), quien busca erigirse en la líder de esa fuerza política. La también expresidenta (2007-2015) criticó en sus redes sociales que el accionar de algunos diputados peronistas contribuye a echar por tierra "las esperanzas de un país que supo reconocer en la educación y, en especial, en las universidades públicas, el camino del ascenso social". Fernández de Kirchner apuntó en particular contra gobernadores de provincias de su fuerza política dando a entender que, direccionando el voto de legisladores que les responden, intentarían obtener favores del gobierno nacional. Para que el Congreso argentino revoque el veto presidencial a una ley necesita el voto de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara legislativa. De los 249 diputados que estaban la víspera, 159 votaron a favor de insistir con la norma, 85 apoyaron el veto y cinco se abstuvieron. El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó por su lado a los periodistas que el equilibrio de las cuentas es "innegociable" y tildó la ley de irresponsable porque no contemplaba el origen de los fondos para solventar las mejoras salariales y presupuestarias. "En noviembre, previo al triunfo de Milei, Argentina tenía un riesgo país de 2,412 puntos, hoy era de 1,121... esta es la estabilidad que la vieja política quiere romper, quieren que vuelva el caos", sostuvo el portavoz. Anunció además que pese a la negativa de los gremios universitarios el gobierno dará 6.8 % de aumento al personal docente y no docente en octubre. "Prefirieron habilitar la toma de universidades", recriminó el funcionario. La ley disponía una recomposición retroactiva del presupuesto y de los salarios para contrarrestar la inflación desde diciembre. El gobierno ha afrontado dos masivas manifestaciones callejeras en demanda de políticas que aseguren el buen funcionamiento de la treintena de universidades públicas, en general muy valoradas por la ciudadanía. Anteriormente había vetado una norma que aumentaba las jubilaciones y pensiones, decisión que tampoco pudo ser revocada por los diputados.

