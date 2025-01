Prohibición de TikTok entra en vigor un día antes que ley federal que prohibiera la aplicación

Sunday, January 19, 2025 4:24AM











El logo de TikTok en Tokio el 28 de septiembre del 2020. (AP foto/Kiichiro Sato) kabc

La aplicación de TikTok fue eliminada de las principales tiendas de aplicaciones el sábado por la noche, justo antes que entrara en vigor una ley federal que prohíbe la popular plataforma de redes sociales. A las 10:50 de la noche, hora estándar del este de Estados Unidos, la aplicación no se encontró en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, que tienen prohibido ofrecer la plataforma según una ley que exige que la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, venda la plataforma o enfrente una prohibición en Estados Unidos. Cuando los usuarios abrieron la aplicación TikTok el sábado por la noche, encontraron un mensaje emergente de la empresa que les impedía desplazarse por los vídeos. "Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos", decía el mensaje. "Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora". "Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo", decía el mensaje. "¡Por favor estén atentos!"



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.