¿Por qué Trump y Musk quieren eliminar USAID?

By ELLEN KNICKMEYER y MEG KINNARD Tuesday, February 4, 2025











Esta fotografía del sábado 1 de febrero de 2025 muestra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en Washington. Carolyn Kaster

WASHINGTON -- Docenas de altos funcionarios han sido suspendidos. Miles de contratistas han sido despedidos. Se ha impuesto una congelación a miles de millones de dólares en asistencia humanitaria a otros países. En las últimas dos semanas, el gobierno del presidente Donald Trump ha realizado cambios significativos en la agencia de Estados Unidos encargada de proporcionar asistencia humanitaria en el extranjero, ante lo cual muchas organizaciones de ayuda están preocupadas, ya que desconocen si podrán continuar con programas como el de de asistencia alimenticia para bebés y niños desnutridos. El entonces presidente John F. Kennedy estableció la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) durante la Guerra Fría. En las décadas siguientes, republicanos y demócratas se han enfrentado por la agencia y su financiación. A continuación presentamos un vistazo a USAID, su historia y los cambios realizados desde que Trump asumió el cargo. ¿Qué es USAID? Kennedy creó USAID en el apogeo del forcejeo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Quería una forma más eficiente de contrarrestar la influencia soviética en el extranjero a través de la asistencia extranjera, y consideraba que el Departamento de Estado era frustrantemente burocrático para hacerlo. El Congreso aprobó la Ley de Asistencia Extranjera y Kennedy estableció USAID como una agencia independiente en 1961. USAID ha sobrevivido a la Unión Soviética, que se desintegró en 1991. Hoy en día, los partidarios de USAID argumentan que la asistencia de Estados Unidos en el extranjero contrarresta la influencia rusa y china. Beijing tiene su propio programa de ayuda extranjera -la "Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda"- operando en muchos países que Washington también desea que sean sus socios. Los críticos dicen que los programas son derrochadores y promueven una agenda liberal. ¿Qué está pasando con USAID? En su primer día en el cargo, el 20 de enero, Trump implementó una congelación de 90 días sobre la asistencia extranjera. Cuatro días después, Peter Marocco -un funcionario por nombramiento que formó parte del gobierno en el primer mandato de Trump- redactó una interpretación más dura de esa orden de lo previsto, una medida que cerró miles de programas en todo el mundo, provocó despidos y que muchos funcionarios fueran suspendidos temporalmente. Desde entonces, el secretario de Estado Marco Rubio se ha movilizado para mantener en funcionamiento más tipos de programas de emergencia que estrictamente están dedicados a salvar vidas durante la congelación. Pero la confusión sobre qué programas están exentos de las órdenes del gobierno de Trump para suspender labores -y el miedo a perder la ayuda de Estados Unidos permanentemente- todavía está congelando el trabajo de ayuda y desarrollo a nivel mundial. Docenas de altos funcionarios han sido suspendidos, miles de contratistas han sido despedidos, y a los empleados se les dijo el lunes que no ingresaran a su sede en Washington. Además, el sitio web de USAID y su cuenta en la red social X han sido retirados. Forman parte de una serie de medidas enérgicas del gobierno de Trump que están afectando a todo el gobierno federal y sus programas. Pero USAID y la ayuda extranjera están entre los más afectados. Rubio indicó que el objetivo del gobierno era una revisión programa por programa de qué proyectos hacen que "Estados Unidos sea más seguro, fuerte o próspero". La decisión de cerrar programas financiados por Estados Unidos durante la revisión de 90 días significó que Washington estaba "obteniendo mucha más cooperación" de los receptores de asistencia humanitaria, desarrollo y seguridad, señaló Rubio. ¿Qué dicen los críticos de USAID? Los republicanos suelen presionar para dar al Departamento de Estado -que proporciona la orientación general de política exterior a USAID- más control sobre su política y fondos. Los demócratas típicamente promueven la autonomía y autoridad de USAID. La financiación para agencias de Naciones Unidas, incluidas las de mantenimiento de la paz, derechos humanos y agencias de refugiados, han sido blancos tradicionales de los gobiernos republicanos para efectuar recortes. El primer gobierno de Trump se movilizó para reducir el gasto en ayuda extranjera, suspendiendo pagos a varias agencias de la ONU, incluido el Fondo de Población de la ONU y la financiación a la Autoridad Palestina. En el primer mandato de Trump, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de sus obligaciones financieras con ese organismo. Al país también le está prohibido financiar la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), bajo un proyecto de ley firmado por el entonces presidente Joe Biden en marzo pasado. Cuando era senador por Florida, a menudo Rubio pedía más transparencia en el gasto de asistencia extranjera, pero en general era favorable a él. En una publicación en redes sociales de 2017, Rubio declaró que la asistencia extranjera "no es caridad", que Estados Unidos "debe asegurarse de que se gaste bien", y apuntó que es "crucial para nuestra seguridad nacional". En 2023, Rubio patrocinó un proyecto de ley que habría requerido que las agencias de asistencia extranjera de Estados Unidos incluyeran más información sobre qué organizaciones estaban implementando la ayuda en el terreno. ¿Por qué Elon Musk desea eliminar USAID? El Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Musk (DOGE, por sus siglas en inglés) ha lanzado una iniciativa generalizada autorizada por Trump para despedir a trabajadores gubernamentales y recortar billones de dólares en gastos gubernamentales. USAID es uno de sus principales objetivos. Musk alega que los fondos de USAID han sido utilizados para lanzar programas mortales y la llamó una "organización criminal". ¿Qué está siendo afectado por la congelación de USAID? El África subsahariana podría sufrir más que cualquier otra región durante la pausa de la ayuda. Estados Unidos dio a la región más de 6,500 millones de dólares en asistencia humanitaria el año pasado. Pacientes con VIH en África que llegaron a clínicas financiadas por un aclamado programa estadounidense que ayudó a controlar la epidemia mundial de sida de la década de 1980 encontraron las puertas cerradas. Ya hay también ramificaciones en América Latina. En México, un concurrido albergue para migrantes en el sur del país se ha quedado sin médico. Un programa para proporcionar apoyo de salud mental a jóvenes LGBTQ+ que huyen de Venezuela fue desmantelado. En Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, las llamadas "Oficinas de Movilidad Segura" en las que los migrantes pueden solicitar ingresar a Estados Unidos legalmente han cerrado. La comunidad de ayuda está pasando apuros para obtener un panorama completo: ¿cuántos miles de programas se han cerrado y cuántos miles de trabajadores han sido suspendidos y despedidos bajo la congelación?. ¿Cuánto gasta Estados Unidos en ayuda extranjera? En total, Estados Unidos gastó aproximadamente 40 mil millones de dólares en ayuda extranjera en el año fiscal 2023, según un informe publicado el mes pasado por el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo apartidista. Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a nivel mundial, aunque algunos otros países gastan una mayor proporción de su presupuesto en ella. La asistencia extranjera en general representa menos del 1% del presupuesto estadounidense. ¿Qué piensan los estadounidenses de la ayuda prestada en países extranjeros?

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que el gobierno estadounidense estaba gastando "demasiado" en general en ayuda extranjera, según una encuesta de AP-NORC de marzo de 2023. Al preguntarles sobre costos específicos, aproximadamente 7 de cada 10 adultos en el país dijeron que el gobierno estaba poniendo demasiado dinero en la asistencia a otros países. Alrededor del 90% de los republicanos y el 55% de los demócratas coincidieron en que Estados Unidos estaba gastando demasiado en ayuda extranjera. En ese momento, aproximadamente 6 de cada 10 adultos en la nación señalaron que el gobierno estaba gastando "demasiado poco" en cuestiones internas, entre ellas la educación, la atención médica, la infraestructura, el Seguro Social y el Medicare. Las encuestas han mostrado que los adultos en Estados Unidos tienden a sobreestimar la porción del presupuesto federal que se gasta en ayuda extranjera. Encuestas de la Kaiser Family Foundation -un organismo sin fines de lucro- han encontrado que, en promedio, los estadounidenses dicen que el gasto en ayuda extranjera constituye el 31% del presupuesto federal, en lugar de estar más cerca del 1% o menos. ¿Podría Trump disolver USAID por sí solo?

Los demócratas dicen que los presidentes carecen de la autoridad constitucional para eliminar USAID. Pero no está claro qué le impediría intentarlo. Una miniversión de esa batalla jurídica se desarrolló en el primer mandato de Trump, cuando intentó recortar el presupuesto para operaciones extranjeras en un tercio. Cuando el Congreso se negó, el gobierno de Trump utilizó congelaciones y otras tácticas para cortar el flujo de fondos ya asignados por los legisladores para los programas extranjeros. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno dictaminó más tarde que eso violaba una ley conocida como la Ley de Control de Retenciones. Es una ley de la que podríamos escuchar más. "Vivir por orden ejecutiva, morir por orden ejecutiva", declaró Musk en X el sábado en referencia a USAID.

___

Kinnard reportó desde Houston. La periodista de The Associated Press Linley Sanders en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

