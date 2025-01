Qué podría ocurrir si Trump cumple promesa de retirar a EEUU de la OMS

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 20 de enero de 2025, en Washington.

WASHINGTON -- Donald Trump utilizó una de las numerosas acciones ejecutivas que emitió en su primer día como presidente estadounidense para comenzar el proceso de retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud por segunda vez en menos de cinco años, una medida que muchos científicos temen que pueda revertir los avances logrados durante décadas en la lucha contra enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis. Los expertos también han advertido que retirarse de la organización podría debilitar las defensas mundiales contra nuevos brotes capaces de desencadenar pandemias. Aquí un vistazo a lo que significa la decisión de Trump: ¿Qué ocurrió?

Durante la primera aparición en la Oficina Oval de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva detallando cómo podría comenzar el proceso de retirada. "¡Oh!", exclamó Trump al recibir la acción para firmar. "¡Esta es grande!" Su movimiento exige pausar la futura transferencia de fondos del gobierno de Estados Unidos a la organización, retirar y reasignar al personal federal y contratistas que trabajan con la OMS y pide a funcionarios "identificar socios estadounidenses e internacionales creíbles y transparentes para asumir las actividades previamente realizadas por" la OMS. Esta no es la primera vez que Trump intenta romper lazos con la OMS. En julio de 2020, varios meses después de que la OMS declarara el COVID-19 como pandemia y mientras los casos aumentaban globalmente, la administración de Trump notificó oficialmente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que Estados Unidos planeaba retirarse de la OMS, suspendiendo la financiación a la agencia. El presidente Joe Biden revirtió la decisión de Trump en su primer día en el cargo en enero de 2021, solo para que Trump básicamente la reviviera en su primer día de regreso en la Casa Blanca. ¿Qué es la OMS y realmente importa esto? Es la agencia de salud especializada de la ONU y tiene el mandato de coordinar la respuesta mundial a las amenazas sanitarias globales, incluidos brotes de mpox, ébola y polio. También proporciona asistencia técnica a países más pobres, ayuda a distribuir vacunas, suministros y tratamientos escasos y establece pautas para cientos de condiciones de salud, incluyendo la salud mental y el cáncer. "Una retirada de Estados Unidos de la OMS haría el mundo mucho menos saludable y seguro", explicó Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la OMS sobre Derecho Sanitario Global en la Universidad de Georgetown. Dijo en un correo electrónico que perder recursos estadounidenses devastaría los esfuerzos de vigilancia global y respuesta a epidemias de la OMS. La ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, afirmó que no estaba en los intereses estadounidenses retirarse de la agencia ahora, especialmente dada la "propuesta espantosa" de que la gripe aviar allí podría convertirse en una pandemia. Describió a Trump como "un disruptor" y sostuvo que la pérdida de fondos estadounidenses para la OMS causaría "un golpe bastante sustancial" a la agencia. ¿Puede Trump realmente retirar a Estados Unidos de la OMS? Sí, siempre que obtenga la aprobación del Congreso y cumpla con sus obligaciones financieras con la OMS para el año fiscal actual. Estados Unidos se unió a la OMS mediante una resolución conjunta de 1948 aprobada por ambas cámaras del Congreso, que posteriormente ha sido respaldada por todas las administraciones. La resolución requiere que Estados Unidos proporcione un período de notificación de un año si decide dejar la OMS. ¿Qué significa esto para la OMS? Es extremadamente malo. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los mayores donantes de la OMS, proporcionando a la agencia no solo cientos de millones de dólares, sino también cientos de empleados con experiencia especializada en salud pública. En la última década, Estados Unidos ha dado a la OMS entre 160 millones y 815 millones de dólares cada año. El presupuesto anual de la OMS es de aproximadamente 2.000 millones a 3.000 millones de dólares. Perder la financiación de Estados Unidos podría paralizar numerosas iniciativas de salud global, incluyendo el esfuerzo por erradicar la polio, programas de salud materna e infantil, y la investigación para identificar nuevas amenazas virales. Las agencias estadounidenses que trabajan con la OMS también sufrirían, incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Dejar la OMS excluiría a Estados Unidos de las iniciativas coordinadas por la OMS, como determinar la composición anual de las vacunas contra la gripe y el acceso rápido a bases de datos genéticas gestionadas por la OMS, lo que podría estancar los intentos de producir inmunizaciones y medicamentos. ¿Por qué Trump está retirando a Estados Unidos de la OMS? En un mitin de campaña en septiembre, Trump denunció "la corrupción" en la OMS y otras instituciones de salud pública que dijo estaban "dominadas" por el poder corporativo y China. Su orden ejecutiva dice que Estados Unidos se estaba retirando de la OMS "debido al mal manejo de la pandemia de COVID-19 que surgió en Wuhan, China y otras crisis de salud globales" y citó el "fracaso de la agencia en adoptar reformas urgentemente necesarias" y su "incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los estados miembros de la OMS". La OMS cometió varios errores costosos durante la pandemia, incluyendo aconsejar a las personas en contra de usar máscaras y afirmar que el COVID-19 no era aéreo. La agencia solo reconoció oficialmente el año pasado que el virus se propaga efectivamente por el aire. Durante sus esfuerzos para detener el COVID-19, la OMS también enfrentó el mayor escándalo de abuso sexual en su historia, cuando surgieron reportes según los cuales docenas de mujeres congoleñas habían sido acosadas sexualmente o agredidas por empleados sanitarios que respondían a un brote de ébola. La AP encontró que los gerentes superiores fueron informados de algunos casos de abuso sexual cuando ocurrieron en 2019, pero hicieron poco para detenerlos o castigar a los perpetradores. ¿Qué ha dicho la OMS? En un comunicado el martes, la OMS dijo que "lamenta" el anuncio de Trump. "Esperamos que Estados Unidos reconsidere y esperamos participar en un diálogo constructivo para mantener la asociación entre Estados Unidos y la OMS", expresó la organización. "Durante más de siete décadas, la OMS y Estados Unidos han salvado innumerables vidas y protegido a los estadounidenses y a todas las personas de amenazas a la salud. Juntos, acabamos con la viruela, y juntos hemos llevado la polio al borde de la erradicación", añadió la OMS. En una conferencia de prensa en Ginebra el martes, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, sostuvo que Estados Unidos contribuyó con el 18% del presupuesto de la OMS en 2023, convirtiéndolo en el mayor donante ese año. Se negó a decir qué podría significar la retirada de Estados Unidos para la OMS. ___

Cheng reportó desde Toronto. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Geir Moulson en Berlín y Jamey Keaten en Davos, Suiza.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



